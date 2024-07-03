UEFA'dan skandal soruşturma

A Milli Futbol Takımı, Avusturya’yı 2-1 yenerek EURO 2024'te çeyrek finale yükseldi. Merih Demiral, bir Avrupa Şampiyonası maçında 2 gol atan ilk milli futbolcu oldu. UEFA, Merih Demiral'in gol sevincini bozkurt işaretiyle paylaşması hakkında soruşturma başlattı.

UEFA konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Avusturya ile Türkiye arasında, 2 Temmuz 2024 tarihinde Almanya'nın Leipzig kentinde oynanan 2024 Avrupa Şampiyonası son 16 turu maçında, Türkiye Futbol Federasyonu oyuncusu Merih Demiral'ın uygunsuz davranışlarda bulunduğu iddiasıyla ilgili UEFA Disiplin Yönetmeliği'nin 31(4) maddesi uyarınca soruşturma açılmıştır."

Bakan Tunç: Tamamen maksatlı ve art niyetlidir

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da UEFA'nın skandal kararına tepki gösterdi. Demiral'ın gol sevinciyle ilgili Almanya İçişleri Bakanı'nın yaptığı yazılı açıklama ve UEFA'nın başlattığı soruşturmanın asla kabul edilemez olduğunu belirten Tunç, "Başka futbolcuların değerleriyle ilgili yaptığı sevinç gösterilerine ses çıkarmayanların, söz konusu Türkiye olduğunda seslerini yükseltmesi tamamen maksatlı ve art niyetlidir. Futbolcularımızın sevincini farklı yerlere çekmek isteyenler, kendi ülkelerinde zehirli bir sarmaşık gibi yayılan ırkçılık, ayrımcılık ve İslam düşmanlığına bakmalıdırlar." dedi.

Yapılan haksız uygulamaların, A Milli Futbol Takımı'nın başarılarına asla gölge düşüremeyeceğini ve ket vuramayacağını vurgulayan Tunç, "İnanıyoruz ki Bizim Çocuklar, çeyrek finali de geçerek şampiyonluğa emin adımlarla ilerleyecektir" ifadelerini kullandı.

Bakan Bak'tan tepki

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, konuyla ilgili UEFA'ya tepki gösterdi.

Bakan Bak, X sosyal medya hesabından, "Uzun uzun yazmaya gerek yok..." notuyla Merih'in fotoğrafını paylaştı.

Uzun uzun yazmaya gerek yok…???????? pic.twitter.com/anWjiEuKmJ — Dr. Osman Aşkın Bak (@OA_BAK) July 3, 2024

AK Parti Sözcüsü Çelik: Kabul edilemez

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser'ın, milli futbolcumuz Merih Demiral'ın gol sevincini hedef alarak yaptığı açıklama ve UEFA'nın başlattığı soruşturma kabul edilemez. Irkçılık ve faşizm arayanların Avrupa'da son zamanlarda farklı ülkelerdeki seçim sonuçlarına odaklanmaları yerinde olacaktır."

Bahçeli'den UEFA'ya tepki

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, UEFA'nın başlattığı soruşturmayla ilgili sosyal medya hesabından tepki gösterdi:

"Dün akşam attığı gol ve oynadığı futbolla milletimizin takdirini ve haklı övgüsünü kazanan Merih Demiral evladımızın, gol sevincini bozkurt işaretiyle paylaşması anlaşılan içimizde ve dışımızda pek çok hastalıklı çevreyi rahatsız etmiş, bu suretle farklı arayış ve açıklamaların bahanesi olmuştur. Türk ve Türkiye husumeti aşikar olan dahili odakların yanı sıra UEFA’nın da bu şer kervana iştiraki son derece yanlı ve yanlıştır. Merih evladımızın fileleri havalandırmasını müteakiben yaptığı Bozkurt işareti Türk milletinin dünyaya mesajı olup UEFA’nın bu kapsamda soruşturma başlatması hem maksatlı hem de son günlerde tehlikeli şekilde mesafe alan zincirleme provokasyonların bir ara istasyonudur. UEFA’nın başlattığı soruşturmayı kınamakla birlikte sahadaki mücadelemizin masa başında heder edilmemesi için herkesin, her insanımızın sağduyulu ve soğukkanlı davranması milli bir zarurettir. Her zeminde ülkemizin önünü kesmek, iç huzur ve barış ortamımızı bulandırmak isteyen fırsat düşkünlerinin tahrik ve tacizlerine kapılmamak ortak sorumluluğumuzdur."