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TRT Haber 03.10.2023 14:13

AK Parti'de Kongre heyecanı

AK Parti'nin 7 Ekim'de yapılacak 4'üncü Olağanüstü Büyük Kongresi için hazırlıklar devam ediyor. Ankara'da yapılacak kongrede ana tema "Türkiye Yüzyılı" olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması ile başlayacak kongrede AK Parti'nin yeni yönetimi belirlenecek.

AK Parti'de Kongre heyecanı

AK Parti'nin 4'üncü Olağanüstü Büyük Kongresi için geri sayım sürüyor. Ankara'da "Türkiye Yüzyılı" ana sloganıyla gerçekleştirilecek Kongre için hazırlıkla son aşamada.

Kongrenin yapılacağı salonun hem içi hem de dışı "Cumhuriyetin Yüz Akı", "Türkiye'nin Ortak Aklı" pankartları ile donatılacak. 81 ilden binlerce kişi de kongre için Ankara'da olacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önce salonun dışında bekleyenlere seslenecek, ardından önemli mesajlarını kürsüden verecek.

Geniş katılımla yapılacak kongrede, Merkez Karar ve Yönetim Kurulu üyeleri yeniden belirlenecek. AK Parti’yi yerel seçimlere taşıyacak kadrolar şekillenecek.

MKYK büyük oranda değişebilir

Gözler parti yönetimine kimlerin girip girmeyeceğinde. 75 kişilik Merkez Karar ve Yönetim Kurulu’nda büyük oranda değişikliğe gidileceği belirtiliyor. MKYK’nın üye sayısının 50’ye düşebileceği de kulislerde konuşulanlar arasında. Milletvekilleri arasından da az sayıda isim yeni yönetimde olacak.

Yerel seçimler öncesi yapılacak yenilik ile yeni yüzlerin yönetimde olması bekleniyor. Geniş kesimler tarafından tanınan isimlerin MKYK’da olacağı konuşuluyor.

Gözler ise kongrenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın A takımında olacak. Merkez Yürütme Kurulu üyeleri, Merkez Karar ve Yönetim Kurulu üyeleri arasından seçilecek. Mesainin sürdüğü listeye son şekli Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından verilecek.

Yerel seçim hazırlıkları, 7 Ekim'de yapılacak kongrenin ardından resmen başlatılacak.

Haber: Duygu Özdemir

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