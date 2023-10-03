Ruhsatsız silah taşıyanlara ve silah kaçakçılarına operasyon: 928 gözaltı

İl Jandarma Komutanlıkları ve İl Emniyet Müdürlükleri tarafından 64 ilde ruhsatsız silah taşıyan şahıslara ve silah kaçakçılarına yönelik “Kaçakçılar Operasyonları” düzenlendi.

Düzenlenen operasyon sonucu 744 ruhsatsız tabanca, 24 uzun namlulu tüfek ve 74 ruhsatsız av tüfeği ele geçirilirken, 928 şüpheli de gözaltına alındı.

64 İLDE “KAHRAMANLAR OPERASYONLARI” KAPSAMINDA RUHSATSIZ SİLAH TAŞIYAN ŞAHISLARA VE SİLAH KAÇAKÇILARINA YÖNELİK OLARAK DÜZENLENEN OPERASYONLARDA; 7️⃣4️⃣4️⃣ RUHSATSIZ TABANCA, 2️⃣4️⃣ UZUN NAMLULU TÜFEK, 7️⃣4️⃣ RUHSATSIZ AV TÜFEĞİ ELE GEÇİRİLDİ❗️9️⃣2️⃣8️⃣ ŞÜPHELİ ŞAHIS GÖZ ALTINA ALINDI.… pic.twitter.com/3pGijScdse — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) October 3, 2023

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Kahramanlar Operasyonları” çerçevesinde düzenlenen operasyonlar sonucu bazı illerle ilgili şu bilgiler paylaşıldı:

“İstanbul’da 237 şüpheli gözaltına alındı, 179 tabanca ve 4 uzun namlulu tüfek ele geçirildi. Adana’da 73 şüpheli gözaltına alındı, 107 tabanca ve 2 uzun namlulu tüfek ele geçirildi. Edirne’de 1 şüpheli silah kaçakçısı gözaltına alındı, 50 tabanca ve 4 uzun namlulu tüfek ele geçirildi.

İzmir’de 65 şüpheli şahıs gözaltına alındı, 45 tabanca ve 2 uzun namlulu tüfek ele geçirildi. Mersin’de 35 şüpheli şahıs gözaltına alındı 30 tabanca ve 1 uzun namlulu tüfek ele geçirildi. Şanlıurfa’da 35 şüpheli şahıs gözaltına alındı, 29 tabanca ele geçirildi. Diyarbakır’da 29 şüpheli şahıs gözaltına alındı, 25 tabanca ve 1 uzun namlulu tüfek ele geçirildi. Ankara’da ise 32 şüpheli şahıs gözaltına alındı, 21 tabanca ve 1 uzun namlulu tüfek ele geçirildi."