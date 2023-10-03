Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Katsumata: Türk kültürüne ilgimin asıl kaynağı 'İstanbul Boğazı'

Ankara'da göreve başlayan Katsumata, Türkiye'deki yıllarını anlattı, Japonya-Türkiye ilişkilerini değerlendirdi.

Japonya Dışişleri Bakanlığının çeşitli dillerde uzmanlar yetiştirip diplomat olarak görevlendirmesi üzerine uzmanlık dili olarak Türkçeyi seçtiğini belirten Katsumata, bu vesileyle Türkiye'ye ilk kez 1983'te öğrenci olarak geldiğini söyledi.

Katsumata, Ankara Üniversitesinde öğrenci olduğu yıllara ilişkin duygularını, "Türk halkının Japon kültürüne ve Japonya'ya ilgisi, Japonlara karşı nezaketi ve sıcakkanlılığı, o günlere dair unutulmaz anılarım olarak aklımda kaldı" sözleriyle dile getirdi.

Gördüğü ilgi ve yakınlığın kendisini Türkçe öğrenmeye teşvik ettiğini ve Türkiye'yi ikinci memleketi olarak görmeye başladığını kaydeden Katsumata, "Türk toplumu beni her zaman sıcak karşıladı ve bir yabancı olduğumu unutturdu" dedi.

Katsumata, Ankara'da yaşadığı dönemde eşinin de onunla benzer duyguları paylaştığını aktardı.

"Türk tarihi, kültürü ve diline olan ilgimin asıl kaynağı İstanbul Boğazı”

Katsumata, Japonya'nın dört mevsimdeki güzelliğinin yabancı turistlerin ilgisini çekmesi gibi, kendisinin de uzun yıllardır Asya ile Avrupa arasında konumlanan İstanbul Boğazı'nın büyüsüne kapıldığını anlattı.

Türkiye'deki hayatının asıl başlangıç noktasının İstanbul olduğunu vurgulayan Katsumata, "İstanbul'a ilk geldiğim günü şöyle hatırlıyorum. İstanbul Boğazı'nın güzel manzarasını gördüğüm an beni çok etkilemişti. Türk tarihi, kültürü ve diline olan ilgimin kaynağının, İstanbul Boğazı olduğunu söyleyebilirim" ifadesini kullandı.

Öğrencilik yıllarının ardından, katip ve misyon şefi yardımcısı olarak Türkiye'de görev yaptığını dile getiren Katsumata, Japonya Büyükelçiliği resmi konutunda ve büyükelçilik bünyesinde görev yapan Türk personelle uzun yıllara dayanan ilişkisinin olduğunu anlattı. Katsumata, "Dolayısıyla onlar benim için aile ya da akraba gibi. Elbette ki o günlerden çok sayıda yakın dostum var ve kendileriyle hala ailece iletişim halindeyiz. Zaman bulunca görüşüp, özlediğimiz eski anıları yad ediyoruz" diye konuştu.

Öğrencilik yıllarına kıyasla Ankara'da çok fazla değişiklik gözlemlediğini belirten Katsumata, eskiden Kavaklıdere Mahallesi'nde üzüm bağlarının olduğunu, şimdi ise bağların yerini otellerin aldığını söyledi. Katsumata, kentte çok sayıda yeni yapının inşa edildiğini, Ankara'nın modern başkent haline dönüştüğünü, kentin değiştiğini ancak Türk halkının Japonya'ya yakınlığının ve dostane ilişkilerinin hiç değişmediğini aktardı.

Büyükelçi Katsumata, bu vesileyle Japonya'yı seven Türk halkına teşekkürlerini sundu.

"Japonya ve Türkiye zorlukları birlikte aştı"

Katsumata, Türkiye ve Japonya'nın Asya'nın Doğu ve Batı uçlarında yer alan iki ülke olmasına rağmen, 1890'da yaşanan Ertuğrul Fırkateyni faciasıyla dostluk ilişkilerinin başladığına işaret etti.

İki ülkenin, birbirlerine yardımcı olarak zorlukları aştığını kaydeden Katsumata, "1985'deki İran-Irak Savaşı sırasında Tahran'da mahsur kalan Japon vatandaşlarını kurtaran, Türk Hava Yolları olmuştur" dedi.

Katsumata, bunun yanı sıra, 2011'de meydana gelen Büyük Doğu Japonya Depremi sırasında Türkiye'den gelen yardım ekiplerine atfen, "Türkiye'nin arama kurtarma ekibinin yurt dışından gelen ekipler arasında en uzun süreyle faaliyet gösteren ekip oluşunu bir Japon olarak hiç unutmayacağım." sözlerini sarf etti.

Japonya'nın, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin hemen ardından arama kurtarma ve sağlık ekiplerini Türkiye'ye gönderdiğine anımsatan Katsumata, deprem bölgelerinde yeniden yapılandırma çalışmalarına da destek olunduklarını aktardı.

Katsumata, "Ekonomi alanında da Japonya-Türkiye Ekonomik Ortaklık Anlaşması müzakerelerinin yeniden başlaması konusunda mutabık kalınmıştır ve ekonomik etkileşimin daha da aktif hale gelmesi beklenmektedir" ifadesini kullandı.

Türkiye'den Japonya'ya giden turist ve öğrenci sayısının artırılması gibi insani ilişkilerin güçlendirilmesinin de önemine dikkati çeken Katsumata, yakında açılacak Türk-Japon Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nin iki ülke arasında akademik işbirliğini derinleştiren bir sembol olacağını kaydetti.

"Japonya-Türkiye ikili ilişkilerine katkı sağlayabilmek büyük bir onur"

Yıllar önce öğrenci olarak geldiği Ankara'da şimdi büyükelçi olarak görev alan Katsumata, duygularını şöyle ifade etti:

"Bunun Türkiye'nin politik, diplomatik ve ekonomik anlamda daha dinamik ve etkili bir ülke haline geldiğinin ve Türkiye-Japonya ilişkilerinin geçmişe kıyasla daha da geliştiğinin ispatı olduğunu düşünüyorum."

Katsumata, böyle bir dönemde Japonya'nın Ankara Büyükelçisi olarak ikili ilişkilerin derinleşmesine katkı sağlamanın kendisi için bir onur olduğunu dile getirdi.