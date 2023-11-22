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TRT Haber 22.11.2023 20:57

AK Parti'de gözler temayül yoklamasına çevrildi

AK Parti'de belediye başkanlığı için aday adaylığı başvuruları sona erdi. Başvuruların tamamlanmasının ardından 26 Kasım'da temayül yoklaması yapılacak. Teşkilatlar illerde en doğru adayı belirlemek için çalışacak.

AK Parti'de gözler temayül yoklamasına çevrildi

AK Parti, 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak Mahalli İdareler Seçimleri'nde en iyi adayı belirlemek için yoğun mesaide.

Partide, aday adaylığı başvurularının sona ermesiyle gözler temayül yoklamasına çevrildi.

26 Kasım'da çevrimiçi yapılacak temayül yoklamasında 150 bin teşkilat mensubunun görüşleri dikkate alınacak. Partililere, "Mevcut başkan devam etsin mi? Kimi aday olarak görmek istersiniz?" diye sorulacak.

Yerel yönetimler başkanlığı illerde teşkilatların hazırladığı gözlem raporlarını da değerlendirmeye alacak. Geçmiş seçimlerde alınan oy oranları da mercek altında. Oyların dağılımına göre bölgelerde farklı kampanyalar yürütülecek.

İl başkanları, il yönetim kurulları ve milletvekillerinin de doğru aday için fikri alınacak

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