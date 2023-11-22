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Gündem
AA 22.11.2023 18:14

Erdoğan'dan İBB açıklaması: En uygun adayı göreceksiniz

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı ile ilgili, "En uygun adayı göreceksiniz" dedi.

Erdoğan'dan İBB açıklaması: En uygun adayı göreceksiniz

İncelemenin ardından partinin ana binasına yürüyerek gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Erdoğan'ın, bir gazetecinin, "Binanın bitimine yaklaşılmış mı?" sorusuna, "Herhalde şöyle birkaç ay var." yanıtını vermesi üzerine AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, "İnşallah 2023'te bitireceğiz." dedi.

"En uygun olanı göreceksiniz"

AK Parti'de belediye başkanlığı aday adaylığı başvurularının son günü olduğu anımsatılarak "İstanbul, Ankara, İzmir gibi illerin adaylarını yakında duyar mıyız?" sorusuna Erdoğan, "Telaşlanmayın vakti saati gelince duyarsınız." yanıtını verdi.

Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayıyla ilgili soruyu da "En uygun olanı göreceksiniz." şeklinde yanıtladı.

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