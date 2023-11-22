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Gündem
TRT Haber 22.11.2023 17:33

Bakan Fidan'ın Gazze temasları sürüyor

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi’nin temsilcileriyle Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı David Cameron ile Gazze konusunu görüştü.

Bakan Fidan'ın Gazze temasları sürüyor

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsrail'in 47 gündür saldırılarına maruz kalan Gazze için temaslarını sürdürmeye devam ediyor.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi’nin Gazze’deki savaşın durdurulması, kalıcı barışın sağlanması için uluslararası girişimlerde bulunmakla görevlendirdiği heyet bugün Londra’daydı. Bakanımız Hakan Fidan mevkidaşlarıyla birlikte, Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı David Cameron ile görüştü."

 

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