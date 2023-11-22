Bakan Fidan'ın Gazze temasları sürüyor

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsrail'in 47 gündür saldırılarına maruz kalan Gazze için temaslarını sürdürmeye devam ediyor.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi’nin Gazze’deki savaşın durdurulması, kalıcı barışın sağlanması için uluslararası girişimlerde bulunmakla görevlendirdiği heyet bugün Londra’daydı. Bakanımız Hakan Fidan mevkidaşlarıyla birlikte, Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı David Cameron ile görüştü."