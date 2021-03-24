Haber Giriş: 24 Mart 2021 Çarşamba 10:22Son Güncelleme: Kaynak: AA
AK Parti'de genel başkanvekili sayısı 2'ye çıkarılacak
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, kongrede yapılacak tüzük değişikliğiyle genel başkanvekili sayısının 2'ye çıkarılacağını açıkladı.
AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan da MKYK üye sayısını 50'den 75'e çıkaracaklarını söyledi.
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