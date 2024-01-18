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Gündem
TRT Haber 18.01.2024 00:46

AK Parti'de 17'si büyükşehir 48 ilin adayı bugün belli olacak

AK Parti'de gözler, ikinci aday tanıtım toplantısına çevrildi. Ankara ve İzmir'in de aralarında bulunduğu 48 ilin belediye başkan adayı bugün açıklanacak.

AK Parti'de 17'si büyükşehir 48 ilin adayı bugün belli olacak

AK Parti'de ikinci aday tanıtım toplantısı için geri sayım başladı.

AK Parti, 7 Ocak’ta İstanbul’da düzenlenen ilk programda 26 ilin belediye başkan adaylarını tanıtmıştı. Ankara’daki ikinci aday tanıtım toplantısında 17 büyükşehir ve 31 ilin adayı açıklanacak.

AK Parti kalan 7 ilde de MHP’nin adaylarını destekleyecek.

AK Parti'nin 26 adayı belli oldu
AK Parti'nin 26 adayı belli oldu

AK Parti'nin Ankara ve İzmir adayı kim olacak?

ATO Kongre Merkezi'nde düzenlenecek tanıtımda en çok merak edilen ise Ankara ve İzmir adaylarının kimler olacağı.

İstanbul'da olduğu gibi Ankara'daki aday tanıtım toplantısında, ilçe belediye başkan adayları açıklanmayacak. Ocak ayının sonunda tüm adayların kamuoyuna tanıtılacağı programın düzenlenmesi planlanıyor.

Seçim beyannamesi ayrı bir programda açıklanacak

AK Parti'nin yerel seçim beyannamesi, ilerleyen günlerde düzenlenecek ayrı bir programla açıklanacak.

Beyannamede; aralarında kültürel belediyecilik, sosyal belediyecilik ile güvenli ve dirençli şehirlerin de bulunduğu 8 başlık olması bekleniyor.

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