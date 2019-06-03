Yüksek Secim Kurulu (YSK), "İlçe seçim kurulları ve seçim müdürleri aynı kalacak" dedi. AK Parti'den, "Seçimin iptaline neden olan hususlar tekrar yaşanmasın" itirazı geldi.

Yüksek Seçim Kurulu itiraza konu olan kararını, Şişli İlçe Seçim Kurulunun başvurusu üzerine aldı.

İlçe seçim kurulu başkanları ve seçim müdürlerinin değiştirilmesi yönündeki talep reddedildi.

Bu karara AK Parti itiraz etti.

İtiraz dilekçesinde, 31 Mart'ta görev alan ilçe seçim kurulu başkanları ve seçim müdürlerinin değiştirilmesi gerektiği belirtildi. Gerekçe olarak da söz konusu kişilerin görevi kötüye kullanmaktan dolayı soruşturma geçirdiği hatırlatıldı.

Seçimin iptaline neden olan işlemlerin mevcut görevlilerce yapıldığının altı çizildi. Aynı görevlilerle seçime gitmenin şüphe ve endişelere yol açacağı vurgulandı.

YSK'nın, AK Parti'nin itirazını kısa süre içinde görüşmesi bekleniyor.

Kaynak: TRT Haber