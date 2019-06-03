Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Göç, İçişleri ve Vatandaşlıktan Sorumlu Avrupa Birliği (AB) Komiseri Dimitris Avramopoulos'u kabul etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avramopoulos ile Cumhurbaşkanlığı Vahdettin Köşkü'nde görüştü.
Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Göç, İçişleri ve Vatandaşlıktan Sorumlu AB Komiseri Avramopoulos ile görüştü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Göç, İçişleri ve Vatandaşlıktan Sorumlu Avrupa Birliği (AB) Komiseri Dimitris Avramopoulos'u kabul etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avramopoulos ile Cumhurbaşkanlığı Vahdettin Köşkü'nde görüştü.
Kaynak: AA