İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul'da muhtarlarla bir araya geldi.

İçişleri Bakanlığı olarak yaptıkları çalışmalar hakkında muhtarlarla bilgiler paylaşan Soylu, 9 günlük bayram tatilinde yollarda alınan önlemleri de anlattı.

Bayram tatili dolayısıyla 185 bin emniyet personelinin yollarda görevde olduğunu ifade eden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Şu ana kadar ilk 2 günde trafik kazalarında 14 kişi hayatını kaybetti. Ama bu rakamın son 10 yıllık ortalaması günde 20 kişidir. Bu son 10 yıllık ortalamaya göre yüzde 62 azalma demektir” dedi.

"Trafikteki ölümler yüzde 39 azaldı"

Trafikle ilgili iyi kampanyalar yaptıklarını belirten Soylu, “Yaya öncelikli trafik kampanyası yaptık ve bununla ilgili bir kanun çıkarıldı. Çıkarttığımızdan itibaren yaya kazalarındaki ölümler yüzde 37 azaldı. Bunu daha da azaltacağız” diye konuştu.

Soylu, “Özellikle trafikte çok önemli bir adım daha attık. 59 politika belirledik. Bunların büyük bölümünü gerçekleştirdik. 5 aylık dönem içerisinde trafikteki ölümler yüzde 39 azaldı. 2017’de 7 bin 427, 2018’de 6 bin 675 idi. Yılbaşından itibaren yüzde 39 demek minimum 2 bin kişi. Bin 275 kişiden 675 kişiye düştü son 5 aydaki ölümler. O da olay esnasındaki ölümler” dedi.

"Uyuşturucudan 5 ayda 10 bin kişi tutuklandı"

İstanbul’da uyuşturucu meselesinin 3’te 2’sinin hallolduğunu belirten Soylu, “Yaklaşık 58 binin üzerinde insan tutuklu şu anda sadece uyuşturucudan. Yılbaşından itibaren, 5 aylık süreç içerisinde ise 10 bin kişi tutuklu. Bir taraftan da 2017 yılında da 941 kişi uyuşturucuya bağlı ölümlerden hayatını kaybetmişti. 2018 yılında ise bu rakam 581’e düştü” diye konuştu.

Kaynak: DHA