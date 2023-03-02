Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir kez daha seçim için 14 Mayıs'ı işaret etti. "Seçim ertelenir mi?" tartışması sona erdi.

Şimdi sırada deprem bölgelerinde seçimin nasıl yapılacağı var.

Süreç AK Parti ve MHP'nin gündeminde...

AK Parti ile MHP'den ortak komisyon

İki partinin oluşturduğu ortak komisyon süreç üzerinde çalışıyor.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı ile MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız başkanlığındaki komisyon yarın ikinci kez toplanacak.

Çadır kentlere sandık kurulacak

Çalışmalarda, "kütük düzenlemesi nedeniyle seçmen hiçbir şekilde oy kullanma hakkından yoksun bırakılamaz" hükmü esas alınıyor.

Seçim sürecinin işlemesi için formüller değerlendiriliyor. Bunlardan biri çadır ve konteynerlere numara verilerek ikamet kabul edilmesi. Böylece bu noktalara sandıklar kurulabilecek. Depremzedeler oylarını kullanabilecek.

Afetzede seçmen nasıl oy kullanacak?

Yurt, pansiyon ve otellerde kalan afetzede seçmenin durumu da ele alınıyor. Bu kişilerin ikinci adres göstererek bulundukları yerde oy kullanabilmeleri sağlanacak.

Bunun için de seçmen kütükleri askıya çıktıktan sonra ikametgah kaydı değişikliği yapılmasına imkan tanınacak.

Göç edenler oy kullanabilecek mi?

Bölgede göç ve tahliye sürecinin devam etmesi nedeniyle ihtimaller henüz kesinleşmiş değil. Yer değişikliklerinin ulusal adres veri tabanına hızlı kaydedilmesi gerekiyor. Kaymakamlıklar, nüfus müdürlükleri ve AFAD'ın konuyla ilgili çalışma yaptığı ifade ediliyor.

Bölgede 8 milyonun üzerinde seçmen bulunuyor

Verilere göre; depremden etkilenen 11 ilde yaklaşık 30 bin sandık bulunuyor.

Bölgedeki toplam seçmen sayısı 8 milyonun üzerinde.

