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TRT Haber 09.10.2024 20:28

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten katil İsrail'in eli kanlı bakanına tepki

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Netanyahu’nun Nazi Dışişleri Bakanı Katz’ın, Cumhurbaşkanımız hakkındaki sözleri, katliam şebekesinin hukuk önünde hesap verme korkusunun ürünüdür." dedi.

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten katil İsrail'in eli kanlı bakanına tepki

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail Dışişleri Bakanı Katz'ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye'yi hedef alan sosyal medya paylaşımına tepki gösterdi.

Çelik'in açıklaması şu şekilde:

"Netanyahu’nun Nazi Dışişleri Bakanı Katz’ın, Cumhurbaşkanımız hakkındaki sözleri, katliam şebekesinin hukuk önünde hesap verme korkusunun ürünüdür. Tam bir “Nazi” olan Dışişleri Bakanı Katz ve katliam şebekesinin diğer üyeleri eninde sonunda hukuk önünde hesap verecektir.

Cumhurbaşkanımız Gazze’de şehit olanları, insanlık cephesi ve insani değerler adına selamlamıştır. Cumhurbaşkanımız, soykırım şebekesine karşı insanlık cephesinin en gür ve kararlı sesidir.

Bundan rahatsızlık duyanlar ise soykırım, katliam ve barbarlığın temsilcileridir."

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AK Parti Netanyahu İsrail Soykırım
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