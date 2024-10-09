Çok Bulutlu 23.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 09.10.2024 20:12

Bakan Fidan Rusya-Ukrayna Savaşı'nın "yayılma tehlikesine" dikkati çekti

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın yayılma tehlikesinin her zamankinden yüksek olduğunu, nükleer ve kitle imha silahlarının savaşa dahil edilme riskinin göz ardı edilemeyeceğini açıkladı.

Bakan Fidan Rusya-Ukrayna Savaşı'nın "yayılma tehlikesine" dikkati çekti

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Fidan, Ukrayna ile bölge ülkelerinin liderlerinin bir araya geldiği "Ukrayna-Güneydoğu Avrupa Zirvesi"ndeki konuşmasında, Türkiye'nin Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne, egemenliğine ve bağımsızlığına olan desteğini yineledi.

Türkiye'nin başından itibaren savaşın sona erdirilmesine yönelik diplomatik girişimlerini kararlılıkla sürdürdüğünü vurgulayan Fidan, Türkiye'nin savaşan tarafların bir araya geldiği görüşmelere ev sahipliği yaptığının, Karadeniz Tahıl Girişimi'nin işlemesini sağladığının ve esir takaslarında kolaylaştırıcı rol üstlendiğinin altını çizdi.

Fidan, savaşın yayılma tehlikesinin her zamankinden daha yüksek olduğuna dikkati çekti.

Nükleer ve kitle imha silahlarının savaşa dahil edilme riskinin göz ardı edilemeyeceğini belirten Fidan, Ukrayna'daki savaşın küresel ölçekteki kutuplaşmayı derinleştirdiğine işaret etti.

Rusya'nın görüşmelere katılımı

Sürdürülebilir bir çözümün, Rusya dahil tüm tarafların görüşmelere dahil edilmesiyle mümkün kılınabileceğini vurgulayan Bakan Fidan, gıda güvenliğinin, seyrüsefer serbestisinin, nükleer enerji sahalarının ve kritik altyapının korunmasının savaşın yol açtığı yıkımı hafifletebileceğini söyledi.

Bakan Fidan, Hırvatistanlı mevkidaşı ile bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hırvatistan'ın Dubrovnik kentinde, Hırvatistan Dışişleri Bakanı Gordan Grlic Radman ile görüştü.

Bakan Fidan Rusya-Ukrayna Savaşı'nın "yayılma tehlikesine" dikkati çekti

Bakanlığın X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Bakan Fidan'ın, Dubrovnik'te Hırvatistanlı mevkidaşı Grlic Radman ile bir araya geldiği bildirildi.

ETİKETLER
Hakan Fidan Hırvatistan Rusya Ukrayna
Sıradaki Haber
Bakan Kurum: 11 şehrimiz için ne hayal ettiysek hepsini tek tek gerçekleştireceğiz
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:52
RTÜK'ten yayıncılara yeni dönem için uyarı
14:48
Katil İsrail Lübnan'daki Barış Gücü askerlerine ateş açtı
15:00
"Lübnan'a tahliye için giden gemilere önce yabancı uyruklular alındı" iddiası yalanlandı
14:47
Bakan Bayraktar:Türkiye'ye yıllık 80-85 milyar metreküp gaz giriş kapasitesi oluşturduk
14:53
Katil İsrail ordusunun Lübnan'a saldırısında 7 kişi hayatını kaybetti
14:38
SGHM'den "hava aracı bakım teknisyeni ithal edileceği" iddialarına yalanlama
Bingöl'de üretilen harman tuğlalar İngiltere'ye ihraç ediliyor
Bingöl'de üretilen harman tuğlalar İngiltere'ye ihraç ediliyor
FOTO FOKUS
Polisten kaçan tır otomobillerin üzerine devrildi: 2 yaralı
Polisten kaçan tır otomobillerin üzerine devrildi: 2 yaralı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ