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Gündem
TRT Haber 09.10.2024 19:54

Pençe-Kilit bölgesinde 1 askerimiz şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bir askerimizin şehit olduğunu açıkladı.

Pençe-Kilit bölgesinde 1 askerimiz şehit oldu

Bakanlıktan yapılan açıklamada, bölücü terör örgütü mensuplarınca yapılan taciz atışı sonucunda yaralanan Piyade Sözleşmeli Er Sefer Alan'ın kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak şehit olduğu duyuruldu.

Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadelerine yer verildi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de yayımladığı mesajda, Alan'a Allah'tan rahmet, ailesi ve Türk milletine başsağlığı ve sabır diledi.

Elazığ'a şehit ateşi düştü

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarınca yapılan taciz atışı sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Sefer Alan'ın şehadet haberi, Elazığ'daki ailesine ulaştırıldı.

23 yaşındaki Şehit Alan'ın, Elazığ'ın Güneykent Mahallesi'nde yaşayan annesi Nuriye ve babası Hasan Alan'a şehadet haberi yetkililerce verildi.

Pençe-Kilit bölgesinde 1 askerimiz şehit oldu

Şehidin evinin bulunduğu apartmana Türk bayrağı asıldı.

Bekar olduğu ve 4 kardeşi bulunduğu öğrenilen şehit Alan'ın cenazesinin memleketi Elazığ'da toprağa verileceği öğrenildi.

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