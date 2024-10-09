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Gündem
TRT Haber 09.10.2024 19:23

Dışişleri'nden eli kanlı İsrailli bakana tepki

Dışişleri Bakanlığı, yaptığı açıklamada, "İsrail Dışişleri Bakanının, Filistinlilere uygulanan soykırımdaki rolünden ötürü adalet önünde yapacağı savunmasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Dışişleri'nden eli kanlı İsrailli bakana tepki

Dışişleri Bakanlığından İsrail Dışişleri Bakanı Katz'ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye'yi hedef alan sosyal medya paylaşımına ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Katz'ın, Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan, iftira dolu bir paylaşım daha yaptığının görüldüğü belirtilen açıklamada, paylaşımın ilgi çekmeye ve gündemi değiştirmeye dönük, başarısız bir psikolojik harekat girişimi olarak değerlendirildiği bildirildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İsrail Dışişleri Bakanının, Filistinlilere uygulanan soykırımdaki rolünden ötürü adalet önünde yapacağı savunmasını bekliyoruz. Türkiye, İsrail'in zulüm politikalarının karşısında durmaya ve Filistinlilere en güçlü desteği vermeye devam edecektir."

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