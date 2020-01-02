AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter hesabı üzerinden Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve İsrail'in imzaladığı "EastMed doğal gaz boru hattı projesi ile ilgili açıklama yaptı. Çelik, Libya Tezkeresi'nin önemine dikkat çekti.

Çelik'in açıklaması şöyle:

"Bugün Yunanistan, Kıbrıs Rum kesimi ve İsrail doğalgaz hattı anlaşması imzaladı. İtalya Başbakanı bu anlaşmayı daha sonra imzalayacağını söyledi. Bu hukuksuz kuşatmaya yüce Meclis yine bugün Libya Tezkeresi ile tarihi bir cevap verdi.

Akdeniz’de bize hapishane inşa etmeye çalışanlara karşı Akdeniz’in ufkumuz olduğunu önce Libya ile yaptığımız anlaşma ile bugün de Libya Tezkeresi ile gösterdik. Kuşkusuz Akdeniz denkleminde hukukla hareket eden ve işgalci amaçları olmayan yegane ülkeyiz."

Akdeniz’de bize hapishane inşa etmeye çalışanlara karşı Akdeniz’in ufkumuz olduğunu önce Libya ile yaptığımız anlaşma ile bugün de #LibyaTezkeresi ile gösterdik.



Kuşkusuz Akdeniz denkleminde hukukla hareket eden ve işgalci amaçları olmayan yegane ülkeyiz. — Ömer Çelik (@omerrcelik) January 2, 2020

Kaynak: TRT Haber