Gündem
TRT Haber 21.04.2026 09:36

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten CHP Genel Başkanı Özel'e tepki

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Cumhur İttifakı'na yönelik sözlerine tepki göstererek, "Özgür Özel’in saldırıları yok hükmündedir. Bu sözler siyasi cehaletinin teşhirinden başka bir şey değildir" dedi.

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten CHP Genel Başkanı Özel'e tepki
AK Parti Sözcüsü Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, CHP lideri Özel’in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, AK Parti’ye ve Cumhur İttifakı’na yönelik ifadelerini eleştirdi.

Özel’in söylemlerinin bir karşılığı olmadığını belirten Çelik, "Özgür Özel’in Cumhurbaşkanımıza, AK Partimize ve Cumhur İttifakımıza dönük sözleri, kendi siyasi yetersizliğinin ispatı olmaktan öteye geçmez. Özgür Özel’in Cumhurbaşkanımızın dirayetli siyasetine dönük saldırıları yok hükmündedir. Türkiye’nin tüm dünya tarafından kabul edilen özgün ve güçlü politikalarına dönük sözleri ise siyasi cehaletinin teşhirinden başka bir şey değildir." değerlendirmesinde bulundu.

"Avrupa’daki aşırı sağcıların alt ligine dahil oluyor"

CHP Genel Başkanı Özel’in siyasi çizgisini de eleştiren Çelik, şöyle devam etti;

Özgür Özel her geçen gün daha çok Avrupa’daki aşırı sağcı siyasetçilerin alt ligine dahil oluyor. Özgür Özel vesayet altında politikayı kimin yaptığını merak ediyorsa, kendi politikasına bakması yeterlidir. 

Sıradaki Haber
Gülistan Doku dosyasında düğüm çözülüyor: 11 tutuklama, eski vali adliyede
SON HABERLER
09:54
Altının gramı 6 bin 902 liradan işlem görüyor
09:47
İran'ın İslamabad Büyükelçisi: İran tehdit altında müzakere etmez
09:44
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Türkiye küresel ekonomide daha etkin bir rol oynama yolunda ilerliyor
09:40
Türkiye güneş enerjisinde dünyada ilk 7’de
09:36
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı OECD Beceriler Zirvesi'ne ev sahipliği yapacak
09:28
Trump, İran'daki nükleer materyalin çıkarılmasının uzun ve zorlu bir süreç olacağını belirtti
Ankara'nın Nallıhan ilçesinde bulunan 'Kız Tepesi Tabiat Anıtı'
Ankara'nın Nallıhan ilçesinde bulunan 'Kız Tepesi Tabiat Anıtı'
