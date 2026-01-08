Çok Bulutlu 11ºC Ankara
Gündem
AA 08.01.2026 16:00

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten CHP Genel Başkanı Özel'e tepki

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Özgür Özel'in, Cumhurbaşkanımızın yabancı bir devlet başkanıyla pazarlık yaparak meşruiyet arayışı içinde olduğunu ya da icazet almaya çalıştığını söylemesi siyasi tarihimizin en büyük yalanıdır." ifadesini kullandı

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten CHP Genel Başkanı Özel'e tepki

Ömer Çelik, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in açıklamalarının bir kere daha siyasi alanın dışına çıktığını belirtti.

Özel'in siyaset yapmadığını, "iftira üretim merkezi" olarak çalıştığını ifade eden Çelik, "Özgür Özel siyasi tarihimizin en çirkin iftiralarını üretiyor. Özgür Özel'in, Cumhurbaşkanımızın yabancı bir devlet başkanıyla pazarlık yaparak meşruiyet arayışı içinde olduğunu ya da icazet almaya çalıştığını söylemesi siyasi tarihimizin en büyük yalanıdır. Özgür Özel'in, Cumhurbaşkanımızın yabancı bir devlet başkanı tarafından tehdit edildiğini, bu nedenle pazarlık yaptığını söylemesi, siyasi akıldan ve ahlaktan tamamen yoksun sözlerdir." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'de ve dünyada Özel'in sözlerini ciddiye alacak tek bir kişinin olmadığını açıklayan Çelik, şunları kaydetti:

"Özgür Özel'in Türkiye hakkında gerçek bir siyasi perspektifi yok. Ülkemizin etrafındaki gelişmeleri anlamıyor. Dünyadaki gelişmelerden haberi yok. Cumhurbaşkanımızın iradesini, bölgesel ve küresel gelişmeler karşısındaki yaklaşımını anlaması mümkün olmadığı için yaptığı tek iş iftira kampanyasıdır. Cumhurbaşkanımızın bölgesel ve küresel gelişmelerde nasıl bir yol izleyeceğini tüm dünya takip etmektedir. Özgür Özel'in bu dinamikleri iyi takip edip, öğrenme sürecine girmesinde fayda vardır."

