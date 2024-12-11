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Gündem
TRT Haber 11.12.2024 13:44

AK Parti Sözcüsü Çelik, Suriye'de PKK/YPG'nin TRT Haber ekibine saldırısını lanetledi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Ömer Çelik, terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye'de görev yapan TRT Haber ekibine yönelik saldırıyı lanetledi.

AK Parti Sözcüsü Çelik, Suriye'de PKK/YPG'nin TRT Haber ekibine saldırısını lanetledi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Ömer Çelik, PKK/YPG terör örgütünün Suriye’de görev yapan TRT Haber ekibine saldırsını lanetledi. TRT Haber ekibine geçmiş olsun dileklerini ileten Çelik, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"PKK/YPG terör örgütünün Suriye’de görev yapan TRT Haber ekibine saldırmasını lanetliyoruz.

TRT’ye geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

Sahadan haber yaparak insanlığı gerçeklerle buluşturan ve kara propogandalarla mücadele eden tüm basın mensuplarımızı selamlıyoruz."

ETİKETLER
Ömer Çelik PKK/YPG Suriye TRT
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