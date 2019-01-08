AK Parti sözcüsü Ömer Çelik partisinin MYK toplantısı sonrasında açıklamalarda bulundu.

Çelik, yaptığı açıklamada, "Manifestoyu açıklayacağımız geniş katılımlı tanıtım toplantısını 31 Ocak Perşembe günü Ankara'da yapacağız." dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MHP ile ortak miting konusuna olumlu baktıklarını ancak takdirin Genel Başkanlarda olduğunu söyledi.

AK Parti Sözcüsü Çelik şunları söyledi:

"TÜİK'in yaptığı işlerde, kullandığı metodlarda uluslararası standartlardan bir sapma ya da bir gerileme yoktur. Tam tersine yüksek standartta iş yapmaktadır. (Enflasyon rakamları) AK Parti'nin 16 yıllık ortalamasına baktığınızda 9,54'tür. Yani tek rakamdır, 10'un altındadır. Önceki 14 yılın ortalaması ise yaklaşık 70,3 civarındadır."

Ayrıntılar gelecek...