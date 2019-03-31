AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, oyunu kullanmak üzere Adana'nın Seyhan ilçesi Gazipaşa Mahallesi'ndeki ilkokula giderek vatandaşlarla sohbet etti.

Daha sonra 1071 numaralı sandığın olduğu salona geçen Çelik, buradaki görevlilerle tokalaştı ve oyunu kullandı.

Çelik, ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, tüm siyasi partiler ve ittifakların seçim süreci boyunca iddialarını anlattığını söyledi.

Açık bir propaganda süreci yaşandığını belirten Çelik, "Herkesin ne dediğini, ne talep ettiğini, memleket için neyi amaçladığını vatandaşımız duydu. Dolayısıyla artık karar milletindir." ifadesini kullandı.

"Türkiye'nin en büyük gücü demokrasisidir"

Çelik, vatandaşın vereceği kararı baş tacı gibi taşıyacaklarının altını çizerek şöyle konuştu:

"Türkiye'nin en büyük gücü demokrasisidir. Sandık yoluyla Türkiye'nin yönetilmesine, hükümetin kurulmasına, belediyelerin yönetilmesine karar vermesi Türkiye'nin en büyük gücü ve kuvvetidir. Bir kere daha sandığa gitme yönündeki bu büyük iradeyi selamlamış oluyoruz. Hepimiz oyumuzu kullanıyoruz, bu ülkenin vatandaşları olarak geleceğimize karar veriyoruz. Umarım demokrasimizi güçlendiren, istikrarı güçlendiren, Türkiye'nin geleceğine emin adımlarla yürümesini sağlayan bir netice sandıkta tecelli eder."

'Sorumluların açığa çıkarılması için Emniyet ve savcılık ortak bir çalışma yürütecek'

Çelik, Malatya'nın Pütürge ilçesindeki seçim kavgasına ilişkin soruya şöyle yanıt verdi:

"Bundan dolayı çok büyük bir üzüntü duyuyoruz. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah rahmet eylesin. Bu vatandaşlarımızın seçim günü, böyle bir sebeple hayatını kaybetmeleri çok acı bir olay. Hepimizi derinden üzdü, içimiz yandı. Sandığa gittiğimiz bir günde, demokrasimizi daha da güçlendirmek için irade ortaya koyduğumuz bir günde vatandaşlarımızın hayatını kaybettiği böyle bir olayın ortaya çıkması hepimiz için üzüntü kaynağıdır. Vatandaşlarımıza, hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz, mekanları cennet olsun."

Olaya ilişkin emniyet ve savcılık birimlerinin harekete geçtiğini aktaran Çelik, "Olay olduğu andan itibaren İçişleri Bakanımız yakın bir şekilde olayla ilgileniyor, bizzat takip ediyor. Aynı şekilde Adalet Bakanımız da... Olay Cumhurbaşkanımıza arz edildiğinde de Cumhurbaşkanımız bundan büyük bir üzüntü duydu. Zaten biraz önceki açıklamasında da kendisi de hayatını kaybedenlere rahmet, ailelere başsağlığı dileklerini iletti. Emniyet ve savcılık ortak bir çalışmayla bu işin sorumlularının açığa çıkarılması için bir çalışma yürütecek, netice itibarıyla sorumlu olan kimse mutlaka cezalandırılacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Çelik, hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet dileyerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye'nin her tarafındaki kardeşlerimiz, vatandaşlarımız, lütfen bu şekilde, böyle çatışma çıkaracak kavga ya da benzeri olaylara sebebiyet verecek olaylardan uzak duralım. Herhangi bir şekilde bugüne daha fazla acı karışmasını istemiyoruz. Türkiye'nin demokrasisi için önemli bir gündür, vatandaşlarımız soğukkanlılıkla, sakin, sükunet içinde, herhangi bir tahrik ya da provokasyon karşısında soğukkanlılıklarını koruyarak, herhangi bir mesele varsa ilgili görevlileri ve emniyet görevlilerini çağırarak olaylara müdahale ettirmelidirler. Hiç kimse kendisi müdahale etmemelidir. Üzüntümüz büyüktür."

"Bugün siyaset yapma günü değildir"

Ömer Çelik, Malatya'daki kavgaya yönelik Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun açıklamasına ilişkin de şunları kaydetti:

"Biz bu meselede bu polemiğe girmek istemeyiz. Allah gani gani rahmet eylesin. Mekanları cennet olsun. Bu açıklamada da böyle bir partiler arası mesele gibi sunuluyor, bundan uzak durmak gerekir. Bugün siyaset yapma günü değildir. Bu olaylar siyaset yapma meselesi değildir. Partiler arasındaki bir husumet, gruplar arasındaki bir husumet gibi sunulması şeklinde bir sorumsuzluktan kaçınmak gerekir. Netice olarak bu polemiğe girmeyeceğiz. Vatandaşlarımıza bir kere daha Allah'tan rahmet diliyoruz. Saadet Partisi camiasına ve ailelerine, tüm sevenlerine başsağlığı diliyoruz. Malatyalılara, Pütürge halkına, tüm mahalledeki kardeşlerimize de bu başsağlığı dileklerimizi bir kere daha iletiyoruz."

Kaynak: AA