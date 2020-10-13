AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, parti genel merkezinde düzenlenen AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı devam ederken basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan'ın MYK öncesi iç ve dış politika konusunda kapsamlı bir değerlendirme yaptığını belirten Çelik, AK Parti 7. Olağan Kongre Süreci'ne ilişkin şu bilgileri verdi:

"İlk olarak Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız bu pazar günü Şırnak İl Kongremize katılacaklar, bizzat gidecekler oraya ve kongremize katılarak Şırnaklı kardeşlerimizle Şırnak teşkilatımızla beraber olacaklar. Daha sonra ise 24 Ekim'de Kayseri İl Kongresi'ne katılacaklar, 25 Ekim'de de Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Malatya İl Kongremize katılacaklar."

Çelik, terörle mücadele şehit olan güvenlik güçlerine Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır diledi.

Ankara'nın başkent oluşunun 97'nci yıl dönümüne ilişkin Çelik, "Milli Mücadelenin kalbi ve biricik başkentimiz bu şekilde bir kere daha anılmış oluyor. Bugün de Ankara milli iradeyi temsil eden TBMM'ye ve Cumhurbaşkanlığımıza ve tüm devlet kurumlarına ev sahipliği yapıyor. Ankara'nın tarihi bir bakıma bizim millet olarak son yüzyılda nasıl bir var olma mücadelesi verdiğimizin de tarihi ve sembolü. Ankara'nın başkent ilan edilişinin yıl dönümünü kutlarken ilk Cumhurbaşkanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm arkadaşlarını, şehitlerimizi, gazilerimizi bir kere daha rahmetle, minnetle ve saygıyla anıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Çelik, Dağa kaçırılan çocukları için HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır annelerine ilişkin de "Evlatlarına, çocuklarına kavuşmak için bu soylu mücadeleyi sürdürüyorlar. 407 gün oldu bu vicdan nöbetinden ayrılmadılar, 160 aile bugüne kadar eyleme katıldı. Akkuş ve Kaya aileleri son olarak evlatlarına kavuştu. Böylece evladına kavuşan aile sayısı 18'e yükselmiş oldu." dedi.

Hatay'ın Belen, İskenderun ve Arsuz ilçelerinde çıkan orman yangınlarına ilişkin de Çelik, "Hepimizi çok üzdü, bunu yakın bir şekilde takip ettik arkadaşlar. Buraya Tarım Bakanlığımızın imkanları İçişleri Bakanlığımızın imkanları ve Sağlık Bakanlığımızın imkanlarıyla yoğun bir şekilde mücadele ettik. Devletimiz elindeki tüm imkanlarla Hataylı kardeşlerimizin bu acısını sarmaya birtakım felaketlerin önüne geçmeye gayret etti." diye konuştu.

"İçişleri Bakanlığımız olayı takip ediyor"

Çelik, Türkiye'de yaz aylarında çok yoğun şekilde orman yangınlarıyla karşı karşıya kalındığına dikkati çekerek şunları söyledi:

"Burada tabii PKK'lı bir grubun bunu biz yaptık diyerek propaganda yapmaya çalışması alçakça bir şekilde, bu meselede acıların üstüne benzin dökmesi, bu acılara dönük sevinç ortaya koyması kuşkusuz lanetlenmesi gereken bir durumdur. O sözde bazı siyasilerin de önce duyarlılık gösterip tweet atıp sonra bunu silme şeklinde bir tavır içerisine girmesi de görülmüştür. Tabii vatandaşlarımız sosyal medyada yoğun bir biçimde burasıyla ile PKK arasında bağlantı kuran açıklamalar yaptılar. İçişleri Bakanımız ilk günden itibaren İçişleri Bakanlığımızın yetkilileri olayı takip ediyorlar.

Türkiye'nin çeşitli yerlerinde silahlı terör eyleminin yanı sıra orman yangını çıkarmayı da bu PKK terör örgütü kendisine bir yöntem olarak seçtiğini daha önceleri duyurmuştu. Fakat Hatay ile ilgili olarak bize bu soruluyor 'Elinizde bu şekilde bir şey var mı' diye, sadece soruşturmanın devam ettiğini söyleyebilirim. Herhangi bir sonuca ulaşıldığında yetkili makamlar açıklayacaktır. Bu yangın nasıl çıkmıştır? Nasıl büyümüştür bununla ilgili olarak bunlar yapılacaktır."

"Ekolojik terör"

Demokrasinin tehdit altında olduğu konulardan birinin de ekolojik terör olduğunu belirten Çelik, şunları kaydetti:

"Ekolojik terör konusunda güvenlik güçlerimiz son derece deneyimli ve teyakkuz halindedir. Ekolojik terörle ülkemizin tehdit edilmesine karşı da yüksek bir bilinç ve yüksek bir operasyon kabiliyeti geliştirmişlerdir. Demokrasiden en çok bahsedenlerin ama orman yangınlarını yapanların bir kısmını hiçbir şekilde eleştirmeyenlerin demokrasiyle ekoloji arasında kurdukları sahte denklemlerin de farkındayız. Daha önce İçişleri Bakanımız da ifade etti, PKK'nın yaklaşık 2 yıldan beri hem örgüt mensuplarına hem de şehirlere sızmaya çalışan elemanlarına bu tip ekolojik terör talimatı verildiği biliniyor ama tabii her olayda bir devlet ciddiyeti içerisinde olaya bakmak zorundayız. Bir olayın içerisinde o terörü gördüğümüz zaman zaten adını koyarız, zaten üstüne gidiliyor. Onun dışında soruşturmaların devam ettiği durumlarda da size söyleyeceğimiz şey, bu konudaki soruşturma devam ediyor, elimizde kesin bulgulara ulaştığımız bir tablo olduğunda sizinle paylaşıyoruz."