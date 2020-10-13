Diyarbakır'da dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı önünde 407 gündür nöbet tutan aileler bir kez daha sonuç aldı.

Coşkun ailesinin, 6 yıl önce 19 yaşında Muğla'da üniversitede okurken dağa götürüldüğünü belirttikleri oğulları İbrahim, İçişleri Bakanlığı koordinesinde güvenlik güçlerince yürütülen ikna çalışması sonucu, dün Şırnak'ın Silopi ilçesi yakınlarındaki Habur Sınır Kapısı'nda güvenlik güçlerine teslim oldu.

6 yıl sonra teslim oldu

Müjdeli haberi alarak Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesine gelen anne Safiye ile baba Mehmet Emin Coşkun, 6 yıllık hasretin ardından oğulları İbrahim'e sarıldı, gözyaşı döktü.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu haberi Twitter hesabından "Diyarbakır annelerinden biri daha direnişinin sonucunu alıyor... Devam inşallah" sözleriyle paylaşmıştı.

HDP İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan aileler kararlılıkla süren nöbetin 24 saat süreceğini duyurmuştu. Acılı ailelerin tek isteği, terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan çocuklarına kavuşmak. Onlar, evlatlarının kaçırılmasından HDP'yi de sorumlu tutuyor.

Diyarbakır annelerinin 407 gündür süren eylemine bugüne kadar 161 aile katıldı,19 aile evladına kavuştu.