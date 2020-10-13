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Irak'ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde eylem hazırlığında olduğu belirlenen PKK'lı 2 terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.
Terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlar kararlılıkla devam ediyor.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi.
Açıklamada şöyle denildi:
"Irak kuzeyindeki Metina bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 2 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi."
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