Terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlar kararlılıkla devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi.

Açıklamada şöyle denildi:

"Irak kuzeyindeki Metina bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 2 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi."