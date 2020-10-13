Büyük Birlik Partisi’nde (BBP) kurultay heyecanı yaşanıyor. Birlik ve beraberlik vurgusu 11’inci Olağan Kurultay’da verilecek mesajlarda ön planda olacak.

TRT Haber’e değerlendirmelerde bulunan Destici, “Biz bütün Türkiye’ye hitap ediyoruz ve bütün Türkiye’yi kucaklamak için yola çıktık. Büyük birliğin gayesi buydu inşallah bundan sonra da bu gayemize ulaşmak için güçlü adımlarla yürümeye devam edeceğiz” dedi.

Destici erken seçim tartışmaları ile ilgili de şunları söyledi: Doğru tartışmalar değil, Türkiye’nin gündemini değiştirmeye dönük tartışmalar olarak görüyorum. Hükümeti Cumhur İttifakı’nı yıpratmaya dönük tartışmalar olarak görüyorum ama bunları beyhude çabalar olarak düşünüyorum.”

BBP’nin 11’inci Olağan Kurultayı 18 Ekim Pazar günü saat 10.00’da Ankara’da yapılacak.



Koronavirüs tedbirleri sebebiyle kurultaya sadece delegeler ve basın mensupları katılabilecek.

