AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Işık Kent Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Isparta 7. Olağan İl Kongresi'nde konuşma yaptı.

CHP yönetiminden birisinin yabancılara hitaben, "Biden'den talebimiz demokrasi vurgusu olacak" diye açıklama yaptığını anlatan Çelik, şunları söyledi:

"Türkiye'de kendi ülkesinde girdiği her seçimi kazanmış Türkiye Cumhuriyeti'nin halkoyuyla seçilmiş ilk cumhurbaşkanı olan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı bir kere bile tebrik etme nasibine kavuşamayanlar dışarıdan destek aradıklarını tebrik etmek için yarışa giriyorlar. Düşünebiliyor musunuz? Türkiye'de bir partinin yöneticileri yabancı bir devlet başkanından demokrasi dileniyor. İşte biz nasıl bir mücadele verdiğimizi çok iyi anlıyoruz. Bunlar Ankara'daki, Isparta'daki, Adana'daki, Konya'daki vatandaşımıza müracaat etmiyorlar, Türkiye Cumhuriyeti'nin dışındaki yerlere müracaat ediyorlar. Bunun adı millet demokrasisi değildir, bunun adı ithalat demokrasisidir."

"Demokrasi siyaset, ithalat ve ihracat konusu değildir"

AK Parti olarak daima halkın iradesinden yana olduklarını söyleyen Çelik, şunları anlattı:

"Dışarıdan yıllarca vesayet peşinde koşanlar, içeride vesayeti destekleyenler, şimdi kafalarındaki demokrasi anlayışını, milletsiz demokrasi anlayışını, sizin iradenize başvurmayan, sizin iradenizden yoksun demokrasi anlayışını Türkiye Cumhuriyeti'nin dışından ithal etmeye çalışıyorlar. Bunlara bir türlü anlatamadık. Demokrasi bir ticari mal değildir. Demokrasi siyaset, ithalat ve ihracat konusu değildir. Demokrasinin sahibi millettir, milli iradedir, onun dışında bir sahibi yoktur. Demokrasimiz kazanılmış bir demokrasidir."

Demokrasinin milletin değeri olduğunu vurgulayan Çelik, "Biz demokrasimizi milletimizin bir değeri görüyoruz, demokrasimizi sizin iradenizin tecellisi görüyoruz. Onlarsa demokrasimizi bir pazarlık konusu görüyorlar, bir ithalat ve ihracat konusu görüyorlar. Onların vesayet ihracatına da direneceğiz, onların ithalat demokrasisine de direneceğiz, sonuna kadar millet demokrasini savunmaya devam edeceğiz" dedi.

CHP'nin Türkiye'nin savunmasına ilişkin eleştirilerinden de bahseden Çelik, "Türkiye'nin savunmasını asla pazarlık konusu yaptırmayız, güvenliğini asla ticaret konusu yaptırmayız. Bu girişimlere karşı sonuna kadar direneceğiz, mücadele edeceğiz" dedi.

[Fotoğraf: AA]

"Biz Suriye'den askeri çektiğimiz zaman terör devleti kurulacak"

CHP yönetiminin Türkiye'nin tezlerini değil, farklı ülkelerin tezlerini savunduğunu vurgulayan Çelik, şunları söyledi:

"CHP yöneticileri, Kapalı Maraş'ın açılması konusunda Türkiye'nin tezlerini değil, Yunanistan'ın tezlerini savunuyor. Libya'da 'Türkiye ambargoyu deliyor' diyorlar. Türkiye'nin Libya'daki mazlumlara yardım etmesi karşısında 'ambargoyu deliyor' diye kara propaganda yapan Fransa'nın tezlerine destek veriyorlar. Ne utanç verici. 'Sınırımızda, Suriye ve Irak sınırında PKK/PYD'ye terör devleti kurdurmayız' diyoruz, 'Askerimiz onun için orada, vatan savunması için şehit oluyor, gazi oluyor' diyoruz, askeri çekmemizi istiyorlar. Biz Suriye'den askeri çektiğimiz zaman terör devleti kurulacak. Buna müsaade etmemizi istiyorlar. Asla müsaade etmeyeceğiz, asla izin vermeyeceğiz."

Çelik, S-400 ile ilgili tartışmalarla ilgili ise, "S-400'ü iptal edeceğiz diyorlar. Türkiye'nin vatan savunması için, güvenliği için aldığımız bir hava savunma sistemini iptal etmek ne demektir? Kendileri iktidara gelmek için Türkiye'nin vatan savunmasını pazarlık konusu yapıyorlar, Türkiye'nin güvenliğini bir siyasi ticaret konusu yapıyorlar" dedi.

"Kapalı Maraş'ın açılması Kıbrıs davasının taçlanmasıdır"

Kıbrıs Türkünün yok edilmek, asimile edilmek, egemenlik haklarının elinden alınmak istendiğini belirten Çelik, "Diyoruz ki biz varız. Türkiye'nin en büyük siyasi hareketiyiz, asla müsaade etmeyeceğiz. Şimdi Kapalı Maraş'ın açılması Kıbrıs Türkünün hakkıdır, Kıbrıs davasının yeni bir kazanımla taçlanmasıdır. Dışarıdan gelen tepkileri anlıyoruz, onlara kulak asmıyoruz. Milletimiz ne derse o olur diyoruz. Kıbrıs Türkü ne derse o olur diyoruz" sözlerini kullandı.

AK Parti'nin daima millet demokrasisini savunduğunu söyleyen Çelik, partinin neyle mücadele ettiğinin, ne kadar büyük bir parti olduğunun bu örnekler üzerinden de görüldüğünü anlattı.

Arakanlı Müslümanların, Kurtuluş Savaşı'na destek için mücevherlerini gönderdiğini anlatan Çelik, aradan 100 yıl geçtiğini ve bugün ülkenin zor durumda olduğunu söyledi.

AK Parti'nin çatısı altında aile gibi hareket ederek, Türkiye'yi büyüttüklerini vurgulayan Çelik, şunları söyledi:

"Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla oraya Türk heyetleri gidiyor. Onlara şehirler kuruyor, yardım ediyoruz. 100 yıl önce bize verdiğiniz desteği unutmadık, bize ettiğiniz duayı unutmadık. Coğrafyaları, kıtalara, denizleri aşar yardımınıza koşarız. 'Kelebek etkisi' diye hikaye vardır. Latin Amerika'da bir kelebeğin kanat çırpması Asya'da bir volkanı tetikleyebilir. AK Parti kendi bünyesinde bunu uygulayan bir partidir."

"Türkiye'yi yöneten, demokrasi mücadelesini büyüten sizsiniz"

Türkiye'nin siyasi ve coğrafi sınırlarının yanında manevi sınırlarının da olduğuna dikkat çeken parti sözcüsü Çelik, dünyanın neresinde şehitlik varsa orasının manevi sınırlar olduğunu söyledi.

Türkiye'nin çok kısa bir süre önce yabancı bir ülkeden tabanca satın alacağını ancak o ülkede bu duruma izin çıkmadığını anlatan Çelik, şunları söyledi:

"Şimdi ise milli savunmada geldiğimiz yerle, İHA'larımızla, SİHA'larımızla 30 yıldır işgal altında olan Azerbaycan'daki Dağlık Karabağ'ın kurtarılmasına, kardeşlerimizin yardımına koşarak en büyük desteği Türkiye veriyor. Bu başarı Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, sizin Türkiye'yi büyütme hikayenizdir. Her birinizin Türkiye'nin demokrasisini büyütme hikayesidir. O yüzden aramızdan bir kişi eksikse hepimiz eksiğiz. Her birimiz tek tek bir araya geldiğimizde, kutlu çatıyı oluşturduğumuzda büyük siyasi hareketi oluşturuyoruz. Onun için 30 yıldır işgal altındaki Karabağ'ın da kurtarılmasına destek veren Türkiye var. Bu sizin sayenizdedir. Biz birilerinin yaptığı gibi dışarıdan ithalat demokrasi peşinde koşmayız. CHP'nin yaptığı gibi demokrasi için dışarıdan payanda aramayız. Biz sadece milletin sesine, sizin sesinize kulak veririz, Türkiye'nin sahibi sizsiniz. Türkiye'yi yöneten, demokrasi mücadelesini büyüten sizsiniz."

AK Parti Sözcüsü Çelik, vatandaşla gönül birliğini korudukları müddetçe asla zaafa düşülmeyeceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ileriki dönemde reformlar yapılacağı, Türkiye'nin büyümesi için yepyeni adımlar atılacağı yönündeki sözlerini hatırlatan Çelik, "AK Parti kurulduğu günden beri bu kadar kendini yenileme kabiliyetiyle geleceğe yürürken, karşımızda CHP'nin hala vesayet peşinde koşması bizim neden daha fazla koşmamız gerektiğini, neden fazla uyanık olmamız gerektiğini gösteriyor" dedi.

"Müttefiklerimizin bile söyleyemediğini CHP sözcülerinde duyuyoruz"

Kongrede S-400 eleştirilerinden bahseden Çelik, şunları söyledi:

"Suriye kaynaklı tehdide karşı vatan, hava savunmamızı güçlendirmek için müttefiklerimizden Patriot almak istedik. Verdiler mi? Vermediler. O zaman, Türkiye çaresiz bir ülke değildir, büyük bir ülkedir. O zaman gittik S-400'leri aldık. Şimdi bize 'bunları kullanamazsınız' diyorlar. Niçin? 'İşte NATO içerisinde bu uygun değil'. NATO'nun en büyük kuvveti biziz, en büyük kara ordusuna biz sahibiz. NATO içinde yıllarca özgürlük, demokrasi için, terörle mücadele için en büyük bedeli ödemiş ülkelerden biriyiz. Peki Suriye'den PYD, PKK terör örgütü bize saldırırken müttefiklerimiz neredeydi? Patriotlara ihtiyacımız olduğunda söküp götürenlerin bugün bize söyleyecek bir sözü var mı? Ama çıkıyorlar müttefiklerimizin bile söyleyemediğini ancak hasımlarımızın söylediğini, CHP sözcülerinde duyuyoruz."