AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan AK Parti MKYK toplantısının ardından açıklama yaptı.

AK Parti Sözcüsü Çelik'in açıklamalarından öne çıkanlar:

(Keçiören'de sağlık çalışanlarına yönelik saldırı) Adli süreci takip edeceğiz ve sağlık çalışanlarımıza titizlikle sahip çıkmaya devam edeceğiz.

Rum kesimini radikalleştiren adımlar sadece kaos çıkarır.

"Şiddetle kınıyoruz"

BM Çocuklar ve Silahlı Çatışma Özel Temsilcisi Virgina Gamba, terör örgütü PYD/PKK'nın kamuflajı olan SDG örgütünün yöneticileriyle video konferans yoluyla görüştü. Bu bir teröre destek verme girişimidir, bunu bir BM yetkilisi gerçekleştirmiştir. Şiddetle kınıyoruz.

"Biz çatışma arayan devlet değiliz"

(Doğu Akdeniz'deki gelişmeler) Biz çatışma arayan devlet değiliz müzakere, diplomasi devletiyiz. Bölge barışından kendimizi sorumlu hisseden köklü bir devletiz, bu sorumluluk içerisinde hareket ediyoruz.

"ABD tarafsızlık pozisyonuna dönmeli"

ABD'den beklediğimiz, tarafsızlık pozisyonuna geri dönmesidir. ABD'nin tarafsızlık pozisyonunu zedeleyen adımlar atmasının bölge barışına faydası olmayacağını düşünüyoruz.

"Türkiye açısından sorun yok"

(Yunanistan'la istikşafi görüşmeler) Türkiye için görüşmelere başlamak açısından hiçbir sorun yoktur.

(Yunanistan'la istikşafi görüşmeler) Birileri getirip maksimalist taleplerini masaya koyup 'kendi hak ve menfaatlerinizden vazgeçin' derse orada müzakere olmaz. Türkiye burada koşulsuz bir müzakereden yana.

Fransa'nın buradaki (Doğu Akdeniz) bölgesel barışa katkı sağlamak şeklinde bir yaklaşımı olmadığını hatta Avrupa Birliği vizyonuyla hareket etmediğini de görüyoruz. Tam tersine burada Fransa çok özel çıkarlarla hareket ediyor. Libya'daki ve Suriye'deki boşa düşmüş politikasını Akdeniz'de kapatmaya çalışıyor.