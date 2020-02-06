Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, milletvekilleriyle bir araya geldi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, toplantı sonrası açıklama yaptı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamasından satır başları:

AK Parti Kızılcahamam Kampı 3-4-5 Nisan'da yapılacak.

Van'daki ikinci çığ felaketi

Çığ felaketine Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan sebep olmuş gibi bir yaklaşımı olan gazeteci, özür dilemiş ve yanlış beyanatta bulunduğunu söylemiş.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Çığ felaketine Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan sebep olmuş gibi bir yaklaşımı olan gazeteci, özür dilemiş ve yanlış beyanatta bulunduğunu söylemiş.https://t.co/aO1xo4PNPm pic.twitter.com/40WRAaExKF — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) February 6, 2020

AP'deki terör propagandası

Bu Avrupa için kaygı vericidir. Avrupa demokrasilerini korumanın yolu, İslam ve Türkiye düşmanlığına set çekmektir, bu konuda net bir tavır sahibi olmaktır. PKK'lı teröristlerin konferans yapabildiği, konferansa katılabildiği bir organizasyonun olması, Avrupa Parlamentosu'nun (AP) kendi değerlerinden uzaklaşması, kendi kendini feshetmesi demektir.

İlker Başbuğ'un açıklamaları

TBMM'nin yasama iradesine, Anayasa'nın 83. maddesiyle dokunulmazlık verilmiş yüksek iradeye bir saldırıdır. Arkadaşlarımız yarın suç duyurusunda bulunacak. TBMM mensuplarını kimse FETÖ yanına yazamaz, gerekli karşılık verilecek.

[İlker Başbuğ’un açıklamaları] AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Yarın arkadaşlarımız suç duyurusunda bulunacaklar. Yaptığı açıklama TBMM'nin yasama iradesine saldırıdır.https://t.co/aO1xo4PNPm pic.twitter.com/WYy2TaEaRR — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) February 6, 2020

Kişiler emekli olduktan sonra, demokratik anlayışla, akılla izah edilemeyecek birtakım fikirlerini ortaya savurup, ondan sonra da 'Genelkurmay Başkanlığı yaptım' diyerek bu makamın arkasına sığınamazlar. Bu, Genelkurmay Başkanlığı makamına da Türk demokrasisine de saygısızlıktır. Genelkurmay Başkanlığı makamını da kendi birtakım kişisel inisiyatifleri için istismar etmek anlamına gelir.

AK Parti'nin ortak iradesi olarak bir suç duyurusu yapılacak.