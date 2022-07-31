Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Ankara'daki Cemevi saldırılarıyla ilgili sosyal medya hesabından mesaj yayımladı.

Açıklamasında, "Canlarımıza geçmiş olsun. Ankara’da üç ayrı Cemevi’ne yapılan saldırıları lanetliyoruz. Bu saldırılar hepimize yapılmıştır. Muharrem ayında bu saldırı ve provokasyonların amacı bellidir. Bunlara asla izin verilmeyecektir. ifadelerine yer verildi.

"Zanlı yakalandı"

Ayrıca "Zanlı Emniyet güçlerimiz tarafından yakalandı. Kirli provokasyon boşa çıkarıldı. Saldırgan hukuk önünde hesabını verecektir" denildi.