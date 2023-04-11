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TRT Haber 11.04.2023 14:00

AK Parti seçim beyannamesi açıklanıyor

AK Parti'nin seçim beyannamesi Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanacak.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşen AK Parti Seçim Beyannamesi ve Milletvekili Aday Tanıtım Toplantısı başladı.

"Gümbür gümbür ilerliyoruz"

Erdoğan, AK Parti Seçim Beyannamesi ve Milletvekili Aday Tanıtım Toplantısı'nın yapılacağı Ankara Arena Spor Salonu'na girişi öncesinde dışarda bekleyen partililere hitap etti.

Seçim beyannamesini açıklayacakları günde bir arada olmanın mutluluğu içerisinde olduklarını belirten Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bu yolculuk 14 Mayıs'a giden bir yolculuk. 14 Mayıs için hazır mıyız? 14 Mayıs'ta sandıkları patlatmaya var mıyız? Kapı kapı dolaşmaya var mıyız? Allah'ın izniyle 14 Mayıs'ta sandıkları patlatacak, yeni dönemin de müjdelerini vereceğiz."

Alandaki katılımı görmekten duyduğu mutluluğu dile getiren Erdoğan, ana kademe, kadın kolları ve gençler olarak "gümbür gümbür" 14 Mayıs'a ilerlediklerini söyledi.

AK Parti seçim beyannamesi açıklanıyor

Salona giremeyenler kongreyi dışarıda kurulan dev ekranlardan takip edecek

Toplantı dolayısıyla partililer, sabahın erken saatlerinden itibaren Ankara Spor Salonu önünde toplandı. Salonun çevresi bariyerlerle araç ve yaya trafiğine kapatılırken, toplantıya katılacaklar için güvenlik noktaları oluşturuldu. Partililer ve davetliler, detaylı üst aramasından geçirildikten sonra salona girişlerine izin verildi. Salona giremeyenler de kongreyi dışarıda kurulan dev ekranlardan takip edebilecek.

AK Parti seçim beyannamesi açıklanıyor

Kongre salonunda davetliler, partililer ve gazeteciler için ayrı platformlar kuruldu. Salonun orta bölümünde milletvekili adayları ile kurucular kurulu, MYK ve MKYK üyeleri, eski TBMM başkanları ve davetliler için oturma düzeni oluşturuldu.

AK Parti seçim beyannamesi açıklanıyor

"Türkiye Yüzyılı" vurgusu

Arka planda led ekranların yerleştirildiği sahne hazırlanırken, salonda mavi tonlarının kullanılması dikkati çekti.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafları ve Türk bayraklarının yer aldığı salon içerisinde, AK Parti ve Türkiye Yüzyılı logoları öne çıkıyor.

Salonda, "Doğrusu AK Parti", "Türkiye Yüzyılı için doğru adımlarla yola devam", "Türkiye Yüzyılı için hemen şimdi", "Doğru zaman doğru adam", "Lider masa başında değil iş başında belli olur" sloganlarının yazılı olduğu afişler yer aldı.

Ayrıntılar gelecek...

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