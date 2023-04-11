Çok Bulutlu 10.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 11.04.2023 11:34

Depremden sonra nakil olan öğrencilerden 27 bin 462'si okuluna döndü

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra nakillerini farklı şehirlere aldıran öğrencilerden 27 bin 462'sinin okullarına döndüğünü duyurdu.

Depremden sonra nakil olan öğrencilerden 27 bin 462'si okuluna döndü

Depremden etkilenen iller eski yaşamlarına dönmeye başladı.

Bakan Özer, sosyal medya hesabından deprem sebebiyle nakil olan öğrencilerin memleketlerine geri döndüğünü duyurdu. 

"Eğitim varsa umut hep var"

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Evlatlarımızın yarınlara daha güvende bakması için afet bölgesinde tüm imkanlarımızla eğitimi normalleştirmeye devam ediyoruz. Nakillerini diğer illere aldıran öğrencilerimizden 27 bin 462'si okullarına geri döndü. Eğitim varsa umut hep var."

 


ETİKETLER
Deprem Milli Eğitim Bakanlığı Mahmut Özer
Sıradaki Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan TCG Anadolu Gemisi'ni gezdi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:33
Rapor: Alman ordusu NATO yükümlülüklerini yerine getirmekten yoksun
12:25
FBI: Halka açık şarj istasyonları kötü amaçlı yazılım bulaştırıyor
12:14
ABD ile Filipinler'den Tayvan Boğazı'nın yakınındaki sularda 'en büyük' savaş tatbikatı
12:08
Paris ve çevresindeki akaryakıt istasyonlarının yüzde 40'ında benzin sıkıntısı yaşanıyor
12:05
Yargıtaydan taşeron işçilerin tazminat ve izin alacakları hakkında emsal karar
12:02
Marka ve tasarım başvurularında geçen yıl rekor kırıldı
Ankara merkezli 45 ilde "Kontak" operasyonu
Ankara merkezli 45 ilde "Kontak" operasyonu
FOTO FOKUS
Cumhurbaşkanı Erdoğan TCG Anadolu Gemisi'ni gezdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan TCG Anadolu Gemisi'ni gezdi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ