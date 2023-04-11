Depremden sonra nakil olan öğrencilerden 27 bin 462'si okuluna döndü

Depremden etkilenen iller eski yaşamlarına dönmeye başladı.

Bakan Özer, sosyal medya hesabından deprem sebebiyle nakil olan öğrencilerin memleketlerine geri döndüğünü duyurdu.

"Eğitim varsa umut hep var"

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Evlatlarımızın yarınlara daha güvende bakması için afet bölgesinde tüm imkanlarımızla eğitimi normalleştirmeye devam ediyoruz. Nakillerini diğer illere aldıran öğrencilerimizden 27 bin 462'si okullarına geri döndü. Eğitim varsa umut hep var."