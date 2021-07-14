AK Parti Genel Merkezi'nde saat 16.30'da başlaması beklenen MYK toplantısının gündemi yoğun olacak.

İç ve dış gelişmelerin yanı sıra ekonomik, sosyal konular ile Meclis takvimi ve çalışmaları ele alınacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz günlerde milletvekilleri ile gruplar halinde yaptığı istişare toplantılarını tamamlamıştı.

O toplantılardan çıkan sonuçlar da Merkez Yürütme Kurulu'nda değerlendirilecek.

Ayrıca, Çevre Şehir ve Kültür Başkanlığı'nın da sunumu olacak. Toplantı sonrası AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklama yapacak.