Haber Giriş: 24 Şubat 2022 Perşembe 17:00Son Güncelleme: Kaynak: AA
AK Parti MKYK sona erdi
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısı sona erdi.
AK Parti Genel Merkezi'ndeki basına kapalı yapılan toplantı yaklaşık 2,5 saat sürdü.
Etiketler: AK Parti Recep Tayyip Erdoğan
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