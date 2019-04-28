AK Parti'nin 28. Değerlendirme ve İstişare Kampı, Kızılcahamam'da gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki AK Parti'nin 28. Değerlendirme ve İstişare Kampı, 26 Nisan'da Kızılcahamam Eliz Otel'de başlamıştı.

Kampa bu yıl milletvekilleri yerine, AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyeleri, kadın ve gençlik kolları MYK üyeleri, il kadın ve gençlik kolları başkanları, büyükşehir, il, ilçe ve belde belediye başkanları, büyükşehir belediye meclis başkanvekilleri, il genel meclis başkanları ile kabine üyeleri katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün yapacağı kapanış konuşması, basına açık olacak.

Basına kapalı bölümlerde ise çeşitli sunumlar yapılacak.

İlk gün açılış konuşması sonrasında AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, "Yerel Yönetimler" ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan da "Çevre, Şehir ve Kültür" konulu sunumlar yaptı.

Toplantının bugünkü bölümünde ise basına kapalı olarak Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ekonomi sunumu gerçekleştirecek.

Genel istişare ve değerlendirmenin ardından da Erdoğan'ın kapanış konuşmasıyla kamp sona erecek.

Kaynak: TRT Haber