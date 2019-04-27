AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin Ankara Kızılcahamam’daki 28. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda gündemi değerlendirdi, soruları yanıtladı.

Sri Lanka’daki terör saldırısı ile ilgili, Çelik, “Açık bir şekilde lanetlediğimiz, kınadığımız Sri Lanka'daki terör eylemini hiç kimse Müslümanları taciz etmek için kullanmamalıdır. Fransa Devlet Başkanı ‘siyasal İslam’ diyerek kavram kargaşasına yol açtı. Bu ‘siyasal İslam’ sözünün öteden beri bir karartma olduğunu söylüyoruz. Birisi siyasal İslam diye bir karartmadan bahsedince farkında değiller. ‘Siyasal Hristiyanlık’ gibi doğru olmayan bir kavramdan bahsetmiş oluyorlar. Yeni Zelanda Başbakanının ve siyasetçilerinin tavrını herkesin örnek alması gerekir.” dedi.

“Yapmak istedikleri, saldırının arkasında AK Parti’yi göstermeye çalışmak”

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na saldırı ile ilgili de konuşan Çelik, “CHP yöneticilerinin saldırıyla derdi yok. Yapmak istedikleri, saldırının arkasında AK Parti’yi göstermeye çalışmak.” dedi.

Ziyaret için ‘haber verildi’ dendiğini ama haber verilmediğini belirten Çelik, “Sosyal demokrasi ile ilgileri yok. Politikaları Avrupa aşırı sağıyla benzerlik gösteriyor.” ifadelerini kullandı.

Kaynak: TRT Haber