Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 27 Nisan e-muhtırasının üstünden 12 yıl geçtiğini hatırlatarak, "Tam da bugün Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, siyasette sosyal mühendislik oyunlarına, vesayet odaklarına hiçbir zaman fırsat vermediklerini ve sadece milletin desteğine güvenen bir hareket olduklarını vurguladı." ifadelerini kullandı.

"Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliği ile istismar siyaseti kan kaybetti"

Fahrettin Altun, 27 Nisan e-muhtırası, 17-25 Aralık ve 15 Temmuz darbe girişimi gibi devletin içinde yuvalanıp kendini milletin üstünde görenlerin işledikleri cürümlerin tarihe gömüldüğünü belirtti.

Altun ayrıca, Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliği ile vesayet odakları zayıflatıldığını ve istismar siyasetinin kan kaybettiğini ifade etti.

27 Nisan e-muhtırası da 17-25 Aralık ve 15 Temmuz darbe girişimi gibi devletin içinde yuvalanıp kendini milletin üstünde görenlerin işledikleri cürümler olarak tarihe gömüldü.

Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliği ile vesayet odakları zayıflatıldı, istismar siyaseti kan kaybetti. — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) 27 Nisan 2019

"Milletimizin emanetine halel getirmemek bizim namus borcumuzdur"

Altun, Twitter hesabından yaptığı yazılı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Cumhurbaşkanımız, illegal müdahalelerle doğrudan milli iradeyi ve şahsını hedef alan her türlü vesayet ve darbe girişimine karşı eğilmeden bükülmeden yürümeye devam ediyor. Cumhurbaşkanımızın ifade ettikleri gibi milletimizin emanetine halel getirmemek bizim namus borcumuzdur. Bugüne kadar milli iradenin, milletin tercihlerinin, demokrasinin, hukukun yolundan asla ayrılmadık. Bundan sonra da Cumhurbaşkanımızın liderliğinde aynı yolda yürüyeceğiz. "

Cumhurbaşkanımızın ifade ettikleri gibi milletimizin emanetine halel getirmemek bizim namus borcumuzdur.

Bugüne kadar milli iradenin, milletin tercihlerinin, demokrasinin, hukukun yolundan asla ayrılmadık.

Bundan sonra da Cumhurbaşkanımızın liderliğinde aynı yolda yürüyeceğiz. — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) 27 Nisan 2019

Kaynak: TRT Haber