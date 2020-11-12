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AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen'in koronavirüs testi pozitif çıktı
[Fotoğraf: AA]
AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen, yeni tip koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.
Özen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, dün yaptırdığı COVID-19 testinin pozitif sonuçlandığını belirtti.
Süreci hafif hastalık belirtileriyle geçirdiğini kaydeden Özen, "İnşallah tedavi ve dualarınızla bir an önce atlatıp aranıza dönmüş olacağım. Maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyarak inşallah bir an önce bu salgından kurtuluruz" ifadelerini kullandı.
Dün yaptırmış olduğumuz covid -19 test sonucum pozitif çıktı.— refik ozen (@refik_ozen16) November 12, 2020
Şu anda hafif belirtiler ile geçirdiğim bu süreci ; inşallah tedavi ve dualarınızla bir an önce atlatıp aranıza dönmüş olacağım.
Maske , mesafe ve temizlik kuralarına uyarak inşallah bir an önce bu salgından kurtuluruz
Etiketler: KoronavirüsSon Güncelleme: 12 Kasım 2020 Perşembe 10:51
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