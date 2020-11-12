Özen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, dün yaptırdığı COVID-19 testinin pozitif sonuçlandığını belirtti.

Süreci hafif hastalık belirtileriyle geçirdiğini kaydeden Özen, "İnşallah tedavi ve dualarınızla bir an önce atlatıp aranıza dönmüş olacağım. Maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyarak inşallah bir an önce bu salgından kurtuluruz" ifadelerini kullandı.