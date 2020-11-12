Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, “Fransa Doğu Akdeniz'de gücünü ve boyunu aşan roller peşinde koşmaktadır” dedi.

Bakan Akar, "Kimsenin hakkında gözümüz olmadığı gibi, kimseye de hakkımızı çiğnetmeyiz. Şehit oluruz, gazi oluruz; ancak hiçbir oldubittiye de izin vermeyiz." açıklamasında bulundu.

Karabağ'da ateşkesin kontrolü ve denetimi ile ilgili Akar, Türkiye'nin anlaşmanın uygulanmasını gözetmek ve denetlemek üzere ortak barış gücünde yer alacağını kaydetti.Akar, FETÖ ile mücadele ile ilgili de 15 Temmuz 2016'dan itibaren FETÖ bağlantısı nedeniyle TSK’dan toplam 20 bin 571 personelin ihraç edildiğini söyledi.

Bakan Akar, “S-300 sistemi Nato ittifakı içinde nasıl kullanılıyorsa S-400 de aynı şekilde kullanılacaktır. Tedarik ettiğimiz sistemin kontrol ve hazırlıklarına planlandığı şekilde devam ediyoruz” dedi.

F-35 konusuyla ilgili Akar, "ABD'nin teknik anlamda S-400 ve F-35'lerin uyumluluğu konusundaki herhangi bir kaygısını ele almaya hazırız. Ortak çalışma grubu teklifimiz halen masadadır" ifadelerini kullandı.

Bedelli askerlik konusuyla ilgilli Bakan Akar, "2020 yılında bedelli askerlik yapmak üzere 41 bin 472 vatandaşımız, dövizle askerlik için ise 2 bin 141 vatandaşımız müracaat işlemlerini tamamlamıştır" dedi.

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