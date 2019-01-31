Bu seçimlerin kendileri için milat olduğunu söyleyen Mehmet Özhaseki, "AK Partili belediyeler, bugün Cumhurbaşkanımızın ilan ettiği gibi belli hususlara uyacaktır" dedi.

Belediyelerin mahallelinin yararına uygun planlar yapması gerektiğini anlatan Özhaseki, "Plan değişikliklerinde kamu yararı dikkate alınacak" ifadelerini kullandı.

Mehmet Özhaseki, şu açıklamalarda bulundu:

"Manifestoda 11 maddelik temel prensipler var. Bu temel prensiplerdeki hususlara dikkat edildiğinde halk daha da rahat edecektir. Her şehrin kendine özgün özellikleri var. Kopyacılıktan uzak projeler hazırlıyoruz.

Yönetimde şeffaflık hedefi

Orada bir bütçe var. Tertemiz helal bir bütçe. Onun nereye harcandığını bilmek milletin en önemli hakkı. Bunu idare eden belediye başkanıdır. Belediye başkanlığım dönemimde ihaleleri internet üzerinden yayınlıyorduk. İhaleleri kimin aldığını milletin bilme hakkı var.

Eksik ne var diye baktığınız zaman birincisi yönetim anlayışı değişmeli. Yönetimde "biz" kültürünü hakim kılmak gerek. Şeffaflığı hakim kılmak gerek. Bizim şu manifestoyu hakim kılmamız gerek."

Ankara'da projeleri neler?

Ankara'nın farklı turizm alanlarına ev sahipliği yapacak kapasiteye sahip olduğunu vurgulayan Özhaseki, "Üzülerek söylüyorum, tüm dünya başkentleri içerisinde belki de turizm geliri en az olan başkentlerden birisi Ankara. Bütün çalışmalarımız da biz bunları düşünerek, hesap ederek ve üzerine titizlikle çalışarak projeler hazırladık." ifadelerini kullandı.

Özhaseki, Ankara için "ticaret, sanayi, turizm, tarım, sağlık ve üniversite şehri" gibi birçok sıfatın kullanılabileceğini ve Ankara'yı bütün bu alanlarda bir numara yapmayı hedeflediklerini dile getirdi.

İnandığı için yola devam ettiğini söyleyen Özhaseki, "İnandıklarımı yapmaya gayret ediyorum. Belediyenin bütçesine çok dikkat etmelisiniz. Nihayetinde partide yerel yönetimlerden sorumlu bir görevim var. Zaman zaman başkanlarımızı uyarıyorum. Makam araçları kullanılırken bile benzin hesabı yapılması lazım. Asıl devlet malını kullanırken dikkat etmeliyiz. Devlet malını korumada titiz olacağız.

Ankara ile uzun zamandır içli dışlıyım. Projelerimi açıkladım. Rakibimden de proje açıklamasını umardım. Bir Ankaralı'ydı değildi tartışması yapılıyor. Başka yerlerde başka memleketten isimler aday olunca sorun olmuyor da Kayserili biri Ankara'ya aday olunca mı sorun oluyor?" ifadelerini kullandı.

Özhaseki açıklamalarına şu şekilde devam etti:

"Ankara'nın ana planlarının altına imza atan benim. Ankara'yı benim kadar bilen var mı? Ankara'da Mogan Gölü ile ilgili, kentsel dönüşümle ilgili projelere imza attım. Şehircilikte tüm dünyayı takip ediyorum.

Güneydoğu'da o yakılan yıkılan yerlerde binlerce konut inşa ettim. O kadar mağdur olan insanlara yeni yeni evleri bizzat teslim ettim. Şırnak'ta Cizre'de insanların ilgisi alakası beni çok memnun etti. Yaptıklarımdan dolayı bana kimse çalışmaz diyemez. Bir tek doğduğum yer üzerinden eleştiri getiriyorlar.

Öz gelirleri artırma noktasında biraz daha bilgili olmak gerekiyor. Kendime has bir modelim vardı. Haseki tipi belediyecilik. Kayseri'de Kadir Has Stadı'nı yaptırdım, terminal yaptırdım, belediyenin kasasından para çıkmadı. Belediyenin kasasından para çıkmadan birçok proje yaptık.

Projeleri gerçekleştirmek için hükümetle iş birliği şart. Bir saatte belli bir yöne giden yolcu sayısı on bini geçiyorsa yer üstünden giden raylı sistemle çözersiniz. Eğer bu sayı 20 bini buluyorsa bunu yeraltından halletmeniz gerek. Bu sistemleri halledebilmeniz için hükümetin desteğini almanız gerekir. Para yönetimini bilmeyen biri belediye başkanlığı yapamaz.

Taksilerin ana merkezlere girişi yasaklanamaz. Yeraltı ulaşımını geliştirirseniz toplu taşıma gelişir. Büyük merkezlere taksiler giremez demek çok yanlış bir şey olur.

Ankara'ya stadyum projesi

Ankaragücü'nün dışarıya gitmesine gerek kalmadı. Eryaman Stadyumu'ndaki ihtilafı giderdik. Ankara'da UEFA standartlarında stat yok. Ankara'da 20 senedir milli maç oynanmadı.

Ankara'ya 55 bin kişilik UEFA standartlarında stat yapacağız. Cumhurbaşkanımızla da bunu paylaştım. Onun da çok hoşuna gitti. 'Ankara böyle bir stadı hak ediyor. Bir an önce işe başlayalım' dedi. Biz stat yapmaya, birileri de durdurmaya çalışıyor.

Bugün ilçe başkan adaylarıyla görüştüm. Altındağ'da açılışlar yapacağız. Keçiören'de çeşitli açılışlar yapacağız. Önümüzdeki günlerde toplu açılışlar yapacağız.

Bahçeli'nin destek ziyareti

Cumhur İttifakına sonuna kadar bağlıyız. Çalışmalarımızı MHP'li arkadaşlarımızla birlikte gerçekleştireceğiz.

Muhalefetin ittifak planları

Siyasette olan bitenin dışarıya çıkmak gibi bir huyu var. Bir taraftan HDP ile örtülü ittifak yapacaksınız bir taraftan bunu inkar edeceksiniz. Milletimiz her şeyi biliyor."

Kaynak: TRT Haber