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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 5 Şubat'ta Çipras ile görüşecek

31 Ocak 2019 Perşembe 17:49 - Son Güncelleme 31 Ocak 2019 Perşembe 17:50

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, 5-6 Şubat tarihlerinde Türkiye'ye iki günlük bir ziyaret gerçekleştirecek. Ziyaretin ilk gününde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşecek.

Yunanistan Hükümet Sözcüsü Dimitris Canakapoulos, düzenlediği brifingde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Canakopoulos, "Başbakan, Türk Cumhurbaşkanı'nın daveti üzerine, 5-6 Şubat tarihlerinde Türkiye'ye ziyarette bulunacak." dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 5 Şubat'ta Çipras'ı ağırlayacak Ziyaretin ilk gününde Çipras'ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edileceğini belirten Canakopoulos, görüşmenin ardından ortak basın toplantısı ve akşam yemeği gerçekleştirileceğini aktardı. Canakopoulos ayrıca Başbakan Çipras'ın ertesi gün İstanbul'a geçerek, Fener Rum Patriği Bartholomeos'u ziyaret edeceği bilgisini de paylaştı. Kaynak: AA Etiketler: Yunanistan Aleksis çipras

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