Gündem

AK Parti seçimlere 817 yeni isimle girecek

31 Ocak 2019 Perşembe 16:06 - Son Güncelleme 31 Ocak 2019 Perşembe 16:07

AK Parti, aralarında il, ilçe ve belde belediye başkan adaylarının da bulunduğu bin 297 adayı tanıttı. Partide, yarışa yeni girecek isimlerin sayısı ise 817 oldu.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, partisinin 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri Manifestosu'nu açıkladığı Ankara Spor Salonu'ndaki toplantıda, AK Parti belediye başkan adayları da tanıtıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti'nin seçim manifestosunu açıkladı Programda, AK Parti'nin il, ilçe ve belde belediye başkan adayları il il, isim isim okunarak sahneye davet edildi. Mevcut belediye başkanlarından 480'ini yeniden aday gösteren AK Parti'de yarışa girecek yeni isimlerin sayısı ise 817 oldu. AK Parti'nin aday gösterdiği 77 ilde belediye başkan adaylarının arasından 17'si devam ederken 60'ında yeni isimler aday gösterildi. 834 ilçe belediye başkanından 311'i devam ederken 523'ünde ise yeni isimler yer aldı. AK Parti'nin 386 belde belediye başkanından 152'si yerini korurken, 234 beldede ise yeni isimlere yer verildi. KAynak: AA Etiketler: belediye başkan adayları Ak Parti adayları AK Parti 31 mart seçimleri

Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.