Türk Arap Medya Derneği Başkanı Turan Kışlakçı, Cemal Kaşıkçı cinayetine yönelik uluslararası soruşturma için Türkiye'de bulunan Birleşmiş Milletler (BM) Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard ve beraberindeki heyetin, derneklerine gerçekleştirdiği ziyarete ilişkin değerlendirmede bulundu.

Dernek binasındaki basın toplantısında konuşan Kışlakçı, Türk ve Batı medyasının Cemal Kaşıkçı olayına ilk günden beri ilgi göstermesinden gurur duyduğunu ifade etti.

Birçok devletin engellemeye çalışmasına rağmen dünya basınının, Cemal Kaşıkçı olayını her zaman gündemde tutmaya çalıştığını belirten Kışlakçı, BM heyetiyle dün 2,5 saat görüştüklerini, bu görüşmede karşılıklı soru-cevap yaptıklarını dile getirdi.

Bugüne kadar birçok heyetle görüştüklerini, ancak olayla ilgili en ciddi takipçinin BM heyeti olduğunu anlatan Kışlakçı, şöyle konuştu:

"Olayın üzerinden 4 ay geçti. Bu 4 ay içinde ciddi manada soru soran, bu olayın takipçisi olduğunu belirten bir heyeti görmek bizi mutlu etti. Heyetin sorduğu sorulardan şunu anladık, bu işi ciddi, hakikaten ciddi manada takip ediyorlar, bu işin takipçisi olduklarını göstereceklerini ifade ettiler. Birçok tarafla görüştük biz, bugüne kadar görüştüğümüz en önemli taraflardan bir tanesi dün görüştüğümüz BM heyetiydi."

"Biz bu işi takip ediyoruz"

Turan Kışlakçı, BM heyetine, Cemal Kaşıkçı olayının aydınlatılması, cesedin bulunması, sorumluların yargılanarak adaletin sağlanması ve söz konusu edilen yerli iş birlikçinin açıklanması konusunda taleplerini ilettiklerini söyledi. Kışlakçı ayrıca, BM'nin ve uluslararası kurumların bu olayın peşini bırakmaması gerektiğini de aktardıklarını belirtti.

Olayın ardından 4 aydır, Suudi ve Batı medyasında çıkan bazı haberlerin endişe verici olduğuna dikkat çeken Kışlakçı, şunları kaydetti:

"Bizi endişelendiren şey, şu 4 ayda Suudi Arabistan medyasında ve Batı medyasında çıkan bazı haberlerdi. Haberlerde şunlar öne çıktı, Suudi Arabistan basını, dünya liderlerini ve birçok uluslararası kurumu susturmak için maddi imkanlarını kullandığını ve bu imkanlar çerçevesinde birçok liderin, Suudi Arabistan liderine sahip çıktığı yönünde haberlerdi. Bu bizi hakikaten olumsuz manada etkilemişti. Böyle bir şeyin olabileceğini tahmin etmiyorduk. Fakat özellikle bazı dünya liderlerinin bu konuda suskunluğu, Muhammed bin Selman'a verdikleri destek düşündürücüydü. Biz bu işin takipçisi olduğumuzu halen söylüyoruz ve takip ediyoruz."

"Cemal Kaşıkçı'nın yalnız kalmasının sebebi..."

Özellikle Suudi Arabistan rejiminin, Cemal Kaşıkçı'yı radikal İslamcı göstermek için birçok çaba içinde olduğunu belirten Kışlakçı, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bununla ilgili birçok Batı medyasına açıklamalar yapıldığından haberimiz var. Biz şundan yüzde yüz eminiz ki, Cemal Kaşıkçı demokrat bir liberaldi, kendisini öyle ifade ediyordu. İslam dünyasındaki, Arap dünyasındaki bütün kesimlere açıktı. Hepsiyle bağlantıları vardı, konuşuyordu. Herhangi bir grupla bir bağlantısı yoktu. Zaten Cemal'in yalnız kalmasının en büyük sebeplerinden bir tanesi bu. Ne bir kabileye, ne bir cemaate, ne bir devlete bağlıydı. Belki yalnız kalmasının en büyük sebeplerinden bir tanesi bu. Onun için bir Cemal'e sahip çıkacağız. Onun dostları, arkadaşları, derneğimizin bir üyesi olduğu için, bizimle beraber olduğu için ona sahip çıkacağız. Bu davanın peşini bırakmayacağız. Halen bir umudumuz var, bu umudu taşıyoruz."

"Bir daha konsolosluğa gideceklerini sanmıyorum"

Açıklamaların ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Kışlakçı, BM heyetine olaya ilişkin bildiklerini, Cemal Kaşıkçı ile olan ilişkilerini anlattıklarını söyledi.

BM heyetinin olaya ilişkin bazı delil ve belgelerin ellerinde bulunduğunu ifade ettiğini aktaran Kışlakçı, belgeleri kendileriyle paylaşmadıklarını dile getirdi.

BM heyetinin konsolosluk binasında inceleme yapmak istediğini, ancak izin verilmediğine işaret eden Kışlakçı, "Olayın yaşandığı mahali görmek için konsoloslukta inceleme yapmak istiyorlar ama kendilerine izin verilmedi. Bir daha gideceklerini de sanmıyorum. Orayı zorunlu bir yer olarak görmüyorlar benim bildiğim kadarıyla, gidip görülmesi gereken bir yer değil. İzin vermiyorlarsa gidecekler. Bu bir süreç." değerlendirmesinde bulundu.

Kışlakçı, BM heyetinin kentteki görüşmelerini tamamladığını, bugün İstanbul'dan ayrılacağını sözlerine ekledi.

Ceset hala bulunamadı

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı, evlilik işlemleri için 2 Ekim 2018'de girdiği Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda katledilmişti.

Cemal Kaşıkçı olayında bugüne kadar neler yaşandı?

Orta Doğu'nun en etkin gazetecilerinden, Washington Post yazarı Cemal Kaşıkçı'nın, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülmesi ve sonrasında yaşananlar, Türkiye ve dünya kamuoyunun gündemindeki yerini koruyor.

Cinayetin üzerinden geçen sürede Kaşıkçı'nın ne zaman, nerede ve nasıl öldürüldüğüyle ilgili bilgiler ortaya çıktı, ancak cesedinin nerede olduğu konusu hala netlik kazanmadı.

Kaynak: AA