AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, AK Parti'nin 18. kuruluş yıl dönümü hazırlıklarıyla ilgili açıklama yaptı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, yapılan hazırlıklarla ilgili açıklama yaptı. AK Parti’nin 18. kuruluş yıl dönümü nedeniyle düzenlenecek törenin ATO Congresium'da yapılacağını belirten Ünal, 18. yıla özel marş hazırlandığını söyledi.

Ünal, törende ayrıca, AK Parti'nin tarihini anlatan, 2001'den bu yana tüm aktörlerin yer alacağı bir film gösterileceğini, bu filmin 18 yılın özeti olacağını ifade etti.

Törene, kurucu üyeler, bakanlar, önceki dönem ve mevcut milletvekilleri, MKYK üyeleri, Kadın Gençlik Kolları MKYK üyeleri, il başkanları ve belediye başkanları katılacak. 14 Ağustos 2001 doğumlu gençlerden seçilen 18 kişinin de katılacağı törende, davetliler, "kendisini aileden görenler" diye nitelendirildi.

Kaynak: TRT Haber