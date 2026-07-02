Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından Rojin Kabaiş soruşturmasına ilişkin açıklama

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Rojin Kabaiş soruşturmasına ilişkin yazılı açıklamada bulundu.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Van Barosunun çekildiği Rojin Kabaiş soruşturmasında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı adli süreci ilk günden itibaren titizlikle takip ediyor. Van'da kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in ölümüne ilişkin adli süreci ilk günden itibaren yakından takip eden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, dava açılması halinde avukatları aracılığıyla davaya katılma talebinde bulunacak. Bakanlık, dava açılması halinde mahkemede ailenin yanında yer alarak hukuki desteğini sürdürecek."