Parçalı Bulutlu 33.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 02.07.2026 16:38

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından Rojin Kabaiş soruşturmasına ilişkin açıklama

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Van Barosunun çekildiği Rojin Kabaiş soruşturmasındaki adli sürecin ilk günden itibaren Bakanlık tarafından titizlikle takip edildiğini belirtti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından Rojin Kabaiş soruşturmasına ilişkin açıklama

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Rojin Kabaiş soruşturmasına ilişkin yazılı açıklamada bulundu.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Van Barosunun çekildiği Rojin Kabaiş soruşturmasında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı adli süreci ilk günden itibaren titizlikle takip ediyor. Van'da kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in ölümüne ilişkin adli süreci ilk günden itibaren yakından takip eden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, dava açılması halinde avukatları aracılığıyla davaya katılma talebinde bulunacak. Bakanlık, dava açılması halinde mahkemede ailenin yanında yer alarak hukuki desteğini sürdürecek."

ETİKETLER
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
Sıradaki Haber
Milli Hafıza Proje Çağrısı sonuçlandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:26
Kars'ta ormanlık alanlara girişler 31 Ekim'e kadar yasaklandı
17:18
AK Parti, öğrenci affını içeren kanun teklifini TBMM Başkanlığına sundu
17:01
Soykırımcı İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda can kaybı 73 bin 74'e çıktı
17:05
Türkiye ile Mısır arasında uluslararası ulaştırma koridorlarının kullanımında iş birliği
16:56
DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus, hantavirüs salgınının sona erdiğini bildirdi
17:21
Bakan Çiftçi: Zirve kapsamında 56 bin 288 personel görev yapacak
Mısır firavunu Tutankamon'un mezarını ve hazinelerini konu alan sergi ziyarete açılıyor
Mısır firavunu Tutankamon'un mezarını ve hazinelerini konu alan sergi ziyarete açılıyor
FOTO FOKUS
Ay Yıldız Müşterek Karargahı dünyaya örnek olacak
Ay Yıldız Müşterek Karargahı dünyaya örnek olacak
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ