Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş’a 'Cezayir Ulusal Liyakat Nişanı' verildi

Bakan Özdemir Göktaş, Twitter hesabından konuya ilişkin açıklamada bulundu.

Eski Cezayir Büyükelçisi ve Bakan Özdemir Göktaş, Tebbun ile fotoğrafını paylaşarak, "Cezayir Cumhurbaşkanı Sayın Abdulmecid Tebbun tarafından, ülke tarihinde bir Büyükelçi'ye ilk defa verilmiş olan Birinci Derece Djadir Ulusal Liyakat Nişanı'na layık görülmek büyük bir onur" ifadelerini kullandı.

Bakan Göktaş ayrıca Cezayir Cumhurbaşkanı'na görev süreci boyunca gösterdiği destek için teşekkür etti.

[Fotoğraf: AA]

Dışişleri Bakanlığı'ndan tebrik mesajı

Türkiye Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada da "Bakanımız Hakan Fidan, Bakan Göktaş’ı bu gurur verici nişan nedeniyle tebrik etmiştir" ifadelerine yer verildi.

Mahinur Özdemir Göktaş, 2020 yılında Türkiye Cumhuriyeti Cezayir Büyükelçisi olarak atanmıştı.