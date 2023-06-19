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TRT Haber 19.06.2023 18:34

Adalet Bakanı Tunç: Kira zammı düzenlemesi uzatılacak

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, kira artış oranını yüzde 25'le sınırlandıran ve süresi 1 Temmuz 2023'te dolacak düzenlemeye ilişkin çalıştıklarını belirtti.

Adalet Bakanı Tunç: Kira zammı düzenlemesi uzatılacak

Bakan Tunç, AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Kira artışlarında 11 Haziran 2022 ile 1 Temmuz 2023 tarihleri arasında en fazla yüzde yirmi beş artış yapılabilmesini içeren düzenlemeyle ilgili çalışma olup olmayacağı yönündeki soru üzerine Bakan Tunç, konunun bakanlığın değil TBMM'nin yetkisinde olduğunu kaydetti.

Tunç, söz konusu düzenlemenin süresinin 1 Temmuz'da dolacağının hatırlatılması üzerine, "Çalışıyoruz, yetişir" yanıtını verdi.

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Konut Emlak
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