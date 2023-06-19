Cumhurbaşkanı Erdoğan TÜRK-İŞ Başkanı Atalay'ı kabul etti

Atalay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile 1 saat 15 dakikalık bir görüşme yaptığını belirtti:

"Hangi konumdayız kendisine anlatma imkanı buldum. Belli bir yere geldik. Şimdi buradan çalışma bakanlığına gideceğim. Sayın Bakan beni bekliyor. Oradan da bizim arkadaşlarımızla bu akşam hepsini toplayıp bu akşam, yoksa sabah toplantı yapacağız."

Atalay, perşembeyi bulmadan bir neticeye varacaklarını, arzu ettiklerine yakın bir rakam beklediklerini dile getirdi.

Basın mensuplarının, 10 bin lira ile 12 bin lira arasında bir rakamın telaffuz edildiğini hatırlatması üzerine Atalay, "İşi garantiye almadan insanları, toplumu bir beklentiyle sokmanın bir anlamı yok. Ben resmi ağzım TÜRK-İŞ Başkanıyım. Benim söylediğimin yerine gelmesi lazım. Onun için ben Bakan beyle bir kere daha konuşayım. Işi belli bir noktaya getirelim. Umut ediyorum ya yarın en zor en kötü çarşamba günü belli bir yere varırız." ifadelerini kullandı.