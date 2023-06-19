Çok Bulutlu 16.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 19.06.2023 21:19

Cumhurbaşkanı Erdoğan TÜRK-İŞ Başkanı Atalay'ı kabul etti

TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, "Asgari ücret zam görüşmesini perşembeden önce bitirebiliriz, yarın olma ihtimali yüzde 50" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan TÜRK-İŞ Başkanı Atalay'ı kabul etti

Atalay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile 1 saat 15 dakikalık bir görüşme yaptığını belirtti:

"Hangi konumdayız kendisine anlatma imkanı buldum. Belli bir yere geldik. Şimdi buradan çalışma bakanlığına gideceğim. Sayın Bakan beni bekliyor. Oradan da bizim arkadaşlarımızla bu akşam hepsini toplayıp bu akşam, yoksa sabah toplantı yapacağız."

Atalay, perşembeyi bulmadan bir neticeye varacaklarını, arzu ettiklerine yakın bir rakam beklediklerini dile getirdi. 

Basın mensuplarının, 10 bin lira ile 12 bin lira arasında bir rakamın telaffuz edildiğini hatırlatması üzerine Atalay, "İşi garantiye almadan insanları, toplumu bir beklentiyle sokmanın bir anlamı yok. Ben resmi ağzım TÜRK-İŞ Başkanıyım. Benim söylediğimin yerine gelmesi lazım. Onun için ben Bakan beyle bir kere daha konuşayım. Işi belli bir noktaya getirelim. Umut ediyorum ya yarın en zor en kötü çarşamba günü belli bir yere varırız." ifadelerini kullandı.

ETİKETLER
Asgari Ücret Recep Tayyip Erdoğan
Sıradaki Haber
Adalet Bakanı Tunç: Kira zammı düzenlemesi uzatılacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
22:35
Biden, ABD'de köleliğe son verilme günü olarak bilinen 19 Haziran'ı kutladı
22:00
Trabzon-Gümüşhane karayolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı
21:51
Kütahya'da trafik kazası: 11 yaralı
22:07
Türkiye'nin Üsküp Eğitim Müşavirliği'nden yurt dışı eğitim danışmanlarına karşı uyarı
21:48
Kahramanmaraş'ta 4,7 büyüklüğünde deprem
20:55
Bolu'da sağanak Abant karayolunda ulaşımı aksattı
Bitkin halde bulunan kulaklı orman baykuşu tedavi altına alındı
Bitkin halde bulunan kulaklı orman baykuşu tedavi altına alındı
FOTO FOKUS
Başkentte cadde ve sokaklar göle döndü
Başkentte cadde ve sokaklar göle döndü
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ