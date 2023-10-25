Aile danışmanlığı hizmetinden 108 bin kişi yararlandı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, aile bütünlüğünü korumak ve güçlendirmek, aile içi ilişkileri düzenlemek, evliliğin işleyişinde yaşanan ya da yaşanması muhtemel sorunların çözümüne destek olmak amacıyla ülke genelinde danışmanlık, eğitim ve farkındalık çalışmaları yürüttüklerini belirtti.

İl müdürlükleri ve sosyal hizmet merkezlerindeki (SHM) uzman personel aracılığıyla vatandaşlara 2012'den bu yana ücretsiz aile danışmanlığı hizmeti vermeye devam ettiklerini aktaran Göktaş, "81 ilde verdiğimiz aile danışmanlığı hizmetimizden bugüne kadar toplam 108 bin kişi yararlandı. Vatandaşlarımız özellikle iletişim, problem çözme, çatışmaları yönetme, stresle baş etme ve çocuk yetiştirme becerileri konularında destek aldı." ifadelerini kullandı.

Hizmetler 3 başlık altında sunuluyor

Göktaş, aile danışmanlığı hizmetlerinin, her aileye özel olarak, ailenin değerleri ve hassasiyetleri göz önünde tutularak, ihtiyaçları doğrultusunda verildiğine işaret etti.

Bu hizmetlerin, eşlerin aile içi iletişim konularında yaşadıkları sorunlarla etkili şekilde baş etmelerini desteklemek amacıyla "aile danışmanlığı", boşanma sürecindeki çiftlerin bu süreci sağlıklı yönetebilmeleri için "boşanma süreci danışmanlığı" ve "bireysel danışmanlık" olarak 3 başlık altında sunulduğunu belirten Göktaş, hizmetin daha çok kişiye ulaştırılması amacıyla başvuruların 2019'dan itibaren e-Devlet sistemi üzerinden "Aile Danışmanlığı Başvuru" ekranından da yapılmaya başladığını hatırlattı.

Bakan Göktaş, "Vatandaşlarımız, e-Devlet üzerinden başvurdukları takdirde randevu alarak il müdürlükleri ve sosyal hizmet merkezlerinde aile danışmanlığı hizmeti alabiliyor. Bugüne kadar e-Devlet üzerinden yapılan 24 bin başvuruya danışmanlık hizmeti sunduk." bilgisini verdi.